«Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες θα παραμείνουν στο Μεξικό», δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Ένας βασικός πυλώνας της πολιτικής Τραμπ και της αναστάτωσης που έχει επιφέρει στον πλανήτη με τις αποφάσεις του, αφορά την επιστροφή της παραγωγής στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η πρόεδρος του Μεξικού τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βιομηχάνων δεν έχει στα πλάνα της τη μετακίνηση στις ΗΠΑ.

«Είχα προσωπικές επαφές με τους CEO των εταιρειών και με διεθνείς μάνατζερ πολλών αυτοκινητοβιομηχανιών, για να εξακριβώσω τι σκέφτονται. Οι περισσότεροι μου είπαν ότι δεν σχεδιάζουν κάποια αλλαγή στην παρούσα φάση», τόνισε χαρακτηριστικά η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Πηγή: skai.gr

