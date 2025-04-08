Η Κίνα υποτιμά το γουάν για να ενισχύσει τις εξαγωγές εν μέσω του πολέμου δασμών με τον Τραμπ

Σε ιστορικό χαμηλό υποχώρησε το γουάν την Τρίτη, μετά την απόφαση της Κίνας να χαλαρώσει τον έλεγχό της επί του κινεζικού νομίσματος σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις εξαγωγές της εν μέσω του κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, λίγο πριν 17:30 ώρα Ελλάδος, το γουάν υποχώρησε κατά 0,4% στα 7,3779 ανά δολάριο στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει βρεθεί ποτέ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αναθεώρησε χαμηλότερα την ημερήσια ισοτιμία αναφοράς για το νόμισμά της στα 7,2038 ανά δολάριο, την πιο αδύναμη από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Είναι η πρώτη φορά μετά την εκλογή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο που η ισοτιμία διέσπασε το όριο των 7,20 γουαν ανά δολάριο.

Το Πεκίνο θεωρεί ότι η αποδυνάμωση του γουάν θα βοηθήσει να ενισχυθεί η ελκυστικότητά των εξαγωγών, που αποτελούν βασικό κινητήριο μοχλό της κινεζικής οικονομίας η οποία αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις στην παρούσα συγκυρία λόγω των εξοντωτικών δασμών που έχει επιβάλλει ο Τραμπ και της απειλής του να επιβάλλει επιπρόσθετους φόρους 50% αν το Πεκίνο δεν άρει την απόφασή του για αντίποινα στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μια απότομη διολίσθηση του νομίσματος ενέχει κινδύνους καθώς μπορεί να εγείρει ανησυχίες για την κινεζική οικονομία, να επιδεινώσει τις εκροές κεφαλαίων και να αμβλύνει τις πιθανότητες οποιωνδήποτε εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Από την άλλη πλευρά όμως, η τεχνητή διατήρηση της ισχύος του κινεζικού νομίσματος μπορεί να πλήξει τις εξαγωγές και την ήδη ασθμαίνουσα οικονομία της χώρας.

«Η Κίνα διευρύνει την ευελιξία της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο πλαίσιο των εργαλείων της για την άμβλυνση της πίεσης εν μέσω επιθετικών αυξήσεων δασμών», εξηγεί η Μπέκι Λιου, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στη Standard Chartered Bank.

Άλλωστε, νωρίτερα την Τρίτη το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, απαντώντας στη νέα απειλή Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων δασμών 50%, δήλωσε ότι «θα παλέψει μέχρι τέλους» εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν και σε νέους δασμούς, εξανεμίζοντας και τις τελευταίες ελπίδες για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη που είχαν μειωθεί ούτως ή άλλως μετά την απόφαση του Πεκίνου να προχωρήσει σε αντίποινα, με την επιβολή δασμών 34% σε όλα τα αμερικανικά προϊόντα και θεσπίζοντας ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Σοκ υποτίμησης;

Μια πιθανή αναθεώρηση της νομισματικής στρατηγικής της Κίνας ήταν κάτι που δεν απέκλειαν οι επενδυτές από την πρώτη στιγμή της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ωστόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επανειλημμένως δεσμευτεί να διατηρήσουν το γουάν σταθερό και να αποτρέψουν την υπέρβαση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι επενδυτές αναζητούν τώρα νέες ενδείξεις από την κεντρική τράπεζα της Κίνας για το αν θα συνεχίσει τη νομισματική χαλάρωση, αφού οι αυξήσεις των δασμών προκάλεσαν σοκ στις παγκόσμιες αγορές.

Όλο και περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν πλέον μια απότομη υποχώρηση του γουάν στο εγγύς μέλλον.

Η Wells Fargo & Co. εκτιμά ότι είναι πιθανή μια σκόπιμη υποτίμηση έως και 15% του κινεζικού νομίσματος τους επόμενους δύο μήνες. Ο Μπραντ Μπέτελ, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών της Jefferies Financial Group δίνει πιθανότητες 75% το Πεκίνο να υποτιμήσει το γουάν και προσθέτει ότι αν η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αποφασίσει να το πράξει, είναι πιθανό να «κινηθεί επιθετικά, έως και 20% ή 30%».

Οι περισσότεροι αναλυτές πάντως αναμένουν μια λιγότερο επιθετική κίνηση, καθώς μια υποτίμηση μπορεί να επιδεινώσει τις εκροές κεφαλαίων και να μειώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τα κινεζικά περιουσιακά στοιχεία.



Πηγή: The Washington Post

