Καρδίτσα: Aστυνομική επιχείρηση για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ - 20 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση η οποία έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 20 ατόμων - Φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ

Αστυνομία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα, Πέμπτη (28 Μαΐου 2026), αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, η οποία έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 20 ατόμων, μελών οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης. 

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και δυνάμεις άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σπείρα δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αστυνομική επιχείρηση συλλήψεις Καρδίτσα
