O Ρίτσαρντ Κουέστ, οικονομικός αναλυτής του CNN ξέσπασε κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής του δικτύου, καθώς άκουγε όσα είπαν σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς. Ο ίδιος έδειξε την απελπισία του, πιάνοντας το κεφάλι του, ακούγοντας, μεταξύ άλλων, τον οικονομικό σύμβουλο Πίτερ Ναβάρο να δηλώνει πως οι αγορές «χρειάζονται να πιάσουν πάτο».

Ο δημοσιογράφος στηλίτευσε επίσης τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πως «δεν θα υπάρξει, αναγκαστικά, ύφεση». «Έχει δίκιο, δεν είναι υποχρεωτικό. Μόνο που οι οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί οδηγούν πλέον, σύμφωνα με κορυφαίους οικονομολόγους της Wall Street, σε ύφεση», είπε χαρακτηριστικά.

CNN's Richard Quest reacts to top economic officials in the Trump administration defending the widespread tariffs President Donald Trump announced that caused tumult in the US stock market. pic.twitter.com/zjN8PDtqYN — Alvin Foo (@alvinfoo) April 8, 2025

Ο έμπειρος αναλυτής παρέθεσε προβλέψεις τραπεζών, όπως της Goldman Sachs, που κάνουν λόγο για πιθανότητα ύφεσης έως και 60% εξαιτίας των δασμών. «Θέλετε εμπορικό πόλεμο; Έτσι ακριβώς μοιάζει», τόνισε.

Ο Κουέστ χαρακτήρισε «υπερβολές» τα σχόλια αξιωματούχων όπως των Μπέσεντ, Ναβάρο και υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. «Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή: κάποια στιγμή, η απορρύθμιση είναι τόση που οι αγορές δεν αντέχουν άλλο – χάνονται θέσεις εργασίας, σταματούν οι επενδύσεις και έρχεται η ύφεση».

Ο γνωστός αναλυτής του CNN σε δηλώσεις του έχει κάνει λόγο για «οικονομικό βανδαλισμό» και «πείραμα που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει».

Πηγή: skai.gr

