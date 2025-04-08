Σφοδρή επίθεση με απίστευτους χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Ίλον Μασκ κατά του Πίτερ Ναβάρο, απαντώντας σε σχόλια για την Tesla που είχαν προηγηθεί από τον κορυφαίο εμπορικό σύμβουλο του Τραμπ.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ίλον Μασκ χαρακτήρισε τον Πίτερ Ναβάρο «πραγματικά ανόητο».

Αυτές οι αναρτήσεις αποτέλεσαν την τελευταία σε μια σειρά από αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο, η οποία ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για επιβολή κατώτατου δασμού 10% στις περισσότερες εισαγωγές και πρόσθετων δασμών σε περίπου 60 χώρες που έχουν μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα με τις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση θεωρήθηκε ως πολιτική νίκη για τον Ναβάρο, ο οποίος υποστηρίζει τη στροφή σε πιο επιθετικά εμπορικά μέτρα με σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

PETER NAVARRO ON ELON MUSK:



“We all understand in the White House (and the American people understand) that Elon's a car manufacturer. But he's not a car manufacturer — He's a car assembler.



In many cases, if you go to his Texas plant, a good part of the engines that he gets… pic.twitter.com/mkp1wRGcvX — Ron Pragides  (@mrp) April 8, 2025

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Μασκ επιτέθηκε στον Ναβάρο λέγοντας ότι το πτυχίο του στην Οικονομία από το Χάρβαρντ είναι «κακό πράγμα, όχι καλό» και επικρίνοντας τον εμπορικό σύμβουλο για το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργήσει εταιρείες μόνος του.

Ο Ναβάρο, σε μια επόμενη συνέντευξή του στο CNBC, δήλωσε ότι η κριτική δεν ήταν έκπληξη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, καθώς τον χαρακτήρισε «συναρμολογητή αυτοκινήτων» που χρησιμοποιεί εξαρτήματα από άλλες χώρες.

Όταν πρόκειται για δασμούς και εμπόριο, όλοι καταλαβαίνουμε στον Λευκό Οίκο - και ο αμερικανικός λαός καταλαβαίνει - ότι ο Ίλον δεν είναι κατασκευαστής αυτοκινήτων. Είναι συναρμολογητής αυτοκινήτων», είπε ο Ναβάρο.

«Είναι άνθρωπος των αυτοκινήτων. Αυτό κάνει, και θέλει τα φτηνά εξαρτήματα από το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Αυτοί οι ισχυρισμοί εξόργισαν τον Μασκ, ο οποίος, πέρα από τις προσωπικές επιθέσεις, υπερασπίστηκε την Tesla ως «τον πιο ολοκληρωμένο κατασκευαστή αυτοκινήτων στην Αμερική με το υψηλότερο ποσοστό κατασκευής αυτοκινήτων».

″Η Tesla έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής. Ο Ναβάρο είναι πιο χαζός από ένα τσουβάλι τούβλα”, έγραψε ο Μασκ,

Tesla has the most American-made cars. Navarro is dumber than a sack of bricks. @IfindRetards @RealPNavarro https://t.co/gECgtZt5Sc — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025

Η διαμάχη ανάμεσα στους συνεργάτες του Τραμπ έρχεται την ώρα που πολλές εταιρείες, χώρες και εμπορικοί φορείς εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την αβεβαιότητα γύρω από το πώς να διαπραγματευτούν τη μείωση των δασμών του Τραμπ. Οι υψηλότεροι δασμοί σε επιλεγμένες χώρες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τα μεσάνυχτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι, ενώ είναι ανοιχτός να κάνει συμφωνίες με τις σωστές παραχωρήσεις, επιδιώκει ανακούφιση τόσο από τους δασμούς άλλων χωρών όσο και από μη δασμολογικούς φραγμούς, όπως οι κανονισμοί και η χειραγώγηση νομισμάτων.



Πηγή: The Washington Post

