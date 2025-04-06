Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το συνέδριο της Λέγκα -το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα με την επανεκλογή του Ματέο Σαλβίνι στην γραμματεία του κόμματος- αναφέρθηκε στο αίτημά της για αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον.

«Θα ζητήσουμε με έμφαση από την Ευρώπη την αναθεώρηση των ιδεολογικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως και την αναθεώρηση του υπερβολικού αριθμού κανονισμών σε κάθε τομέα. Σήμερα αποτελούν πραγματικούς εσωτερικούς δασμούς οι οποίοι, στο τέλος, θα προστεθούν με αλόγιστο τρόπο στους εξωτερικούς δασμούς», τόνισε η Μελόνι.

Στην συνέχεια, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αναφερόμενη στην διεθνή οικονομική και πολιτική επικαιρότητα, πρόσθεσε: «κυβερνούμε κατά την δυσκολότερη στιγμή, πιθανότατα, από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Συνέβησαν και συμβαίνουν περίπου τα πάντα. Θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα των δασμών, με αποφασιστικότητα και πραγματισμό, χωρίς ακραίες ανησυχίες. Δεν συμμεριστήκαμε, ασφαλώς, την επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε χρήση όλων των εργαλείων- οικονομικών και διαπραγματευτικών- που απαιτούνται για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και τους τομείς που μπορεί να ζημιωθούν», δήλωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

