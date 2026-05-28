Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξήρε την «πρωτοφανή συνοχή» της χώρας μετά τη φονική στρατιωτική εκστρατεία που εξαπέλυσαν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, καλώντας παράλληλα – μέσω γραπτής δήλωσης – σε «ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διατήρηση της ενότητας» του πληθυσμού.

«Η πραγματική ουσία και η εσωτερική δύναμη του ιρανικού λαού – στην πίστη, την ελπίδα και τη δράση – αποδείχθηκαν τόσο στους φίλους όσο και στους εχθρούς», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε γραπτό μήνυμα που αποδίδεται στον ανώτατο ηγέτη και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Ιρανός ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ορκίστηκε ανώτατος πνευματικός ηγέτης της χώρας τον Μάρτιο, μετά τον θάνατο του πατέρα και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη. Έκτοτε, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ περιορίζεται αποκλειστικά στη δημοσίευση γραπτών ανακοινώσεων.

Στο τελευταίο του μήνυμα επιχείρησε να παρουσιάσει το Ιράν ως μια χώρα που βγήκε ανθεκτική από τη στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ, δίνοντας έμφαση στην «εθνική αλληλεγγύη», προειδοποιώντας κατά των «ανούσιων πολιτικών αντιπαραθέσεων» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσπάθειες «ανασυγκρότησης», μετά τις εβδομάδες βομβαρδισμών που κατέστρεψαν κέντρα υγείας, σχολεία και ιστορικά μνημεία.

Οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν επίσης προκαλέσει ρήγματα στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν δημιουργήσει κενό εξουσίας. Στη δήλωσή του την Πέμπτη, ο Χαμενεΐ κάλεσε τους βουλευτές να «εμβαθύνουν και να επιταχύνουν τη νομοθετική και εποπτική εργασία, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για το μέλλον του Ιράν».

«Η έδρα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης πρέπει να θεωρείται προκεχωρημένο φυλάκιο στην πορεία της χώρας προς την πρόοδο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.