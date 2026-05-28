Amazon MGM: Τριετές συμβόλαιο για τον πρωταγωνιστή της σειράς «Reacher», Άλαν Ρίτσον

Σε μια νέα συμφωνία προχώρησε η Amazon MGM Studios με τον πρωταγωνιστή της επιτυχημένης σειράς «Reacher».

Σύμφωνα με το Variety, το στούντιο οριστικοποίησε τριετές συμβόλαιο πρώτης επιλογής με τον Αμερικανό ηθοποιό, 'Αλαν Ρίτσον (Alan Ritchson), με σκοπό την ανάπτυξη και παραγωγή νέων πρότζεκτ για την πλατφόρμα Prime Video. Ο Ρίτσον ο οποίος εκτός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός, έκλεισε τη νέα συμφωνία μέσω της εταιρείας παραγωγής του, Dancing Skeleton.

«Με την επιτυχία του «Reacher» και του επερχόμενου spin-off μας «Neagley», ένιωσα ότι η συνέχιση της συνεργασίας μας με το Prime Video ήταν το φυσικό επόμενο βήμα καθώς εστιάζουμε στο να δίνουμε ζωή σε περιεχόμενο κορυφαίου επιπέδου. Το «Reacher» είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ο ηθοποιός στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.