Η ισραηλινή εισαγγελία ανακοίνωσε νέα απαγγελία κατηγορίας κατά του Γιονατάν Ούρικ, στενού συμβούλου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για «προσβολή της ασφάλειας του κράτους» στην υπόθεση της διαρροής απόρρητων πληροφοριών για τον πόλεμο στην Γάζα.

Σε επιστολή προς τους δικηγόρους του Γιονατάν Ούρικ, ο γενικός εισαγγελέας γνωστοποιεί ότι απαγγελία κατηγορίας θα κατατεθεί εναντίον του στο δικαστήριο του Τελ Αβίβ για «διαβίβαση απόρρητης πληροφορίας με την πρόθεση προσβολής της ασφάλειας του κράτους», για απόκτηση και διαβίβαση απορρήτων πληροφοριών και για «καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων», σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που ήρθε σε γνώση του AFP.

Οι κατηγορίες αφορούν υπόθεση διαρροής απόρρητου εγγράφου, που παρουσιάσθηκε ότι προέρχεται από τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος στο μεταξύ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στην Λωρίδα της Γάζας. Το έγγραφο διαβιβάσθηκε το 2024 στην Bild, κατά παραβίαση της ισραηλινής στρατιωτικής λογοκρισίας.

Στο έγγραφο αναγράφεται ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, ούτε για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Σύμφωνα με ορισμένα μέσα, η διαρροή ενορχηστρώθηκε για να στηριχθεί η θέση της κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική πίεση, και όχι οι διαπραγματεύσεις, θα επέτρεπε την απελευθέρωση των ομήρων.

Δύο ακόμη πρώην σύμβουλοι του Νετανιάχου, οι Ελί Φελντστάιν και Αρι Ρόζενφελντ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες στην υπόθεση αυτή για «προσβολή της ασφάλειας του κράτους».

Και η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έχει την πρόθεση να απαγγείλει κατηγορίες κατά του πρώην επικεφαλής του γραφείου του Νετανιάχου, του Τσάκι Μπρέιβερμαν, για απάτη, απιστία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο Γιονατάν Ούρικ, από τους στενότερους συμβούλους και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Νετανιάχου, ερευνάται επίσης από την δικαιοσύνη στην υπόθεση του Qatargate.

Στο πλαίσιο του σκανδάλου αυτού πρόσωπα κοντινά στον Νετανιάχου θεωρούνται ύποπτα ότι χρηματίσθηκαν από την Ντόχα για να προωθήσουν στο Ισραήλ τα συμφέροντα του Κατάρ, χώρας όπου ζουν μέλη της ηγεσίας της Χαμάς και παίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην ισραηλινή κυβέρνηση και το ισλαμικό κίνημα.

Ο Γιονατάν Ούρικ διευθύνει συμβουλευτική εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, προσελήφθη από το Κατάρ για να βοηθήσει την χώρα να εξωραΐσει την εικόνα της εν όψει του Μουντιάλ του 2022.

Πηγή: skai.gr

