ΗΠΑ: Στο τραπέζι απόσυρση 10.000 στρατιωτών από την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες περίπου 80.000 στρατιώτες, οι οποίοι συνιστούν αξιόπιστη αποτροπή απέναντι στις «ορέξεις» του ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να αλλάξει αυτό το... δεδομένο. Πληροφορίες θέλουν το Πεντάγωνο να εξετάζει σχέδια απόσυρσης σημαντικού αριθμού στρατιωτών από ορισμένες χώρες.



Όπως μεταδίδει σήμερα το αμερικανικό δίκτυο NBC News, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει περίπου 10.000 στρατιώτες από την Ανατολική Ευρώπη, επικαλούμενο έξι αμερικανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δεν θέλησαν να δουν τα ονόματά τους δημοσιευμένα.



Οι εν λόγω στρατιωτικές δυνάμεις λέγεται ότι αποτελούν μέρος των ενισχύσεων που απέστειλε ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν το 2022 στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπό εξέταση σχέδιο απόσυρσης αμερικανικών δυνάμεων αφορά τη Ρουμανία και την Πολωνία.

Για «λανθασμένες απόψεις» μιλά Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής

Οι Ρώσοι «θα ερμηνεύσουν έναν περιορισμό των αμερικανικών δυνάμεων ως αποδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος και αυτό θα αυξήσει την προθυμία τους να παρέμβουν στην Ευρώπη με διάφορους τρόπους», δήλωσε στο NBC News ο Σεθ Τζόουνς, αντιπρόεδρος του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) με έδρα την Ουάσινγκτον.



Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της αμερικανικής Γερουσίας Ρότζερ Γουίκερ, από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, επέκρινε μια ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων: «Υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα να μειώσουμε δραστικά το στρατιωτικό μας αποτύπωμα στην Ευρώπη. Αυτές οι λανθασμένες και επικίνδυνες απόψεις που υποστηρίζονται από ορισμένους γραφειοκράτες μεσαίου επιπέδου στο υπουργείο Άμυνας μου προκαλούν βαθύτατη ανησυχία. Εργάζονται προς την κατεύθυνση αποχώρησης των ΗΠΑ από την Ευρώπη, συχνά χωρίς να συντονιστούν με τον υπουργό Άμυνας».

«Οδικό χάρτη» ζητούν οι υπ. Άμυνας Γερμανίας και Φινλανδίας

Αντιδρώντας σε όσα μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, o φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χέκενεν δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται έναν «σαφή οδικό χάρτη» από τις ΗΠΑ, προκειμένου να κατανοήσουν τη μορφή που θα έχει μια πιθανή αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, γράφει σήμερα το αμερικανικό περιοδικό Politico. Σύμφωνα με τον φινλανδό υπουργό Άμυνας, ένα τέτοιο σχέδιο είναι απαραίτητο, προκειμένου «να μην προσφερθούν ευκαιρίες στη Ρωσία».



Παρόμοιες θέσεις εξέφρασε ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος κάλεσε ήδη από τον Μάρτιο τον αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ να «αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την αποφυγή κενών στις δυνατότητες» των συμμαχικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον μεταφέρει στο μέλλον στρατεύματα από την Ευρώπη στον Ινδο-Ειρηνικό.



Μέχρι αυτή την ώρα το Πεντάγωνο δεν έχει πάρει θέση σε όσα μεταδίδει το NBC News για ενδεχόμενη απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.



