Εκτόξευση Τραμπ στο 104%

Της Αθηνάς Παπακώστα

Oι αγορές παγκοσμίως βουλιάζουν από την ημέρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές από σχεδόν όλες τις οικονομίες στον κόσμο. Από τη Σαγκάη στο Τόκιο και από το Σίδνεϊ στο Χονγκ Κονγκ οι δείκτες βούτηξαν σε επίπεδα που είχαν να… συναντήσουν δεκαετίες. Στην Ευρώπη, οι απώλειες συνέχισαν να καταγράφονται, τη στιγμή που η Wall Street άρχισε να χορεύει στον τρελό ρυθμό των διακυμάνσεων, εν μέσω fakenews για παύση 90 ημερών της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Το τοπίο ήρθε να μετασχηματιστεί εκ νέου με το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κίνας. Όπως τόνισε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών - σε μία ακόμη ανάρτησή του στο δικό του Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, Truth Social - εάν το Πεκίνο δεν αποσύρει την αύξηση κατά 34% των δασμών της, στα αμερικανική προϊόντα, μέχρι σήμερα, Τρίτη 8 Απριλίου, τότε η Ουάσιγκτον θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς εναντίον του ύψους 50% με ισχύ από αύριο, Τετάρτη, 9 Απριλίου. Γεγονός το οποίο πρακτικά σημαίνει πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου… τρελάθηκε και τα κινεζικά προϊόντα θα αντιμετωπίσουν, συνολικά, δασμούς ύψους 104% (!) και αυτό επειδή την προηγούμενη εβδομάδα, από τον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει επιπλέον δασμούς ύψους 34% στους ήδη υπάρχοντες 20% κατά του Πεκίνου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ρισκάρει ακόμη μία επικίνδυνη κλιμάκωση, ενόσω ήδη η αρχική του απόφαση για κήρυξη εμπορικού πολέμου έχει προκαλέσει ακατάσχετη αιμορραγία στις αγορές που βλέπουν σε τρεις συνεδριάσεις τρισεκατομμύρια να γίνονται καπνός.

Η Κίνα, όμως, έχει επιλέξει ήδη να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα και ξεκαθαρίζει ότι το Πεκίνο δεν εκβιάζεται.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωνε χθες πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν στην ηγεμονία στο όνομα της ανταποδοτικότητας» και υπογράμμιζε ότι «πρόκειται για κλασική περίπτωση μονομέρειας, προστατευτισμού και οικονομικού εκφοβισμού».

Οι Αμερικανοί καταναλωτές, μόνο το περασμένο έτος, αγόρασαν προϊόντα συνολικής αξίας 440 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα, τη δεύτερη χώρα μετά το Μεξικό με τις περισσότερες εξαγωγές προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η νέα απειλή Τραμπ γίνει πραγματικότητα, τότε όσοι εισάγουν προϊόντα από την αγορά της Κίνας θα δουν τα κόστη αυτών να διπλασιάζονται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί, επίσης, να βάλει τέλος και στις διαπραγματεύσεις που έχει ζητήσει το ίδιο το Πεκίνο. Σε αυτό το σημείο, δεν δίστασε δε να προειδοποιήσει εκ νέου και όποιες άλλες χώρες επιλέξουν να ακολουθήσουν τον κινεζικό δρόμο και προχωρήσουν στη λήψη ανταποδοτικών μέτρων κατά της Ουάσινγκτον.

Στην Ευρώπη όμως οι υπουργοί Εμπορίου συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο με σκοπό τη χάραξη κοινής στρατηγικής. Πρώτο βήμα ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητούμενο ωστόσο η ενιαία γραμμή.

Ήδη έχει προηγηθεί η διαρροή λίστας αμερικανικών προϊόντων που θα μπορούσαν να επιβληθούν δασμοί με τα προτεινόμενα μέτρα της Ένωσης των «27» να τίθενται σε ψηφοφορία την Τετάρτη.

Κι όσο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με κορυφαίους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προκειμένου να καταγραφεί η ζημιά και να καθοριστεί η στρατηγική της Ένωσης για τα επόμενα βήματα, η Ευρώπη, σύμφωνα με τη Moody’s, κινδυνεύει με ύφεση. Ιρλανδία, Σλοβακία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία και Αυστρία είναι τα πιο ευάλωτα Κράτη – Μέλη, ενώ εάν ο εμπορικός πόλεμος κλιμακωθεί περαιτέρω, τότε η τσέπη των Ευρωπαίων καταναλωτών θα πονέσει περισσότερο.

