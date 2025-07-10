Μελόνι: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε διάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων»

Οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν για πρώτη σε συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων», όπως ανακοίνωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, η Μελόνι τόνισε πως πρέπει να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία, μέσω κυρώσεων για να επιτευχθεί ειρήνη.

«Ο δρόμος για εμάς είναι σαφής: να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και παράλληλα να διατηρήσουμε ή και να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, κυρίως μέσω κυρώσεων», ανέφερε, μιλώντας σε δημοσιογράφους μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την έναρξη μιας διάσκεψης στη Ρώμη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Σημειώνεται πως η «συμμαχία των προθύμων» είναι μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκών χωρών που επιδιώκουν την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και σε αυτή συμμετέχουν: η Γαλλία, η Βρετανία, η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.