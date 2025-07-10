Οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένας πράκτορας της υπηρεσίας δολοφονήθηκε στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σε μια υπόθεση σχετικά σπάνια στη χώρα.

«Ποινική έρευνα ξεκίνησε για τον θάνατο ενός υπαλλήλου των SBU στον τομέα Χολοσίβσκι στο Κίεβο», ανέφεραν οι SBU σε ανακοίνωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίζουν την ακριβή ταυτότητα του θύματος.

Σύμφωνα ωστόσο με το ανεξάρτητο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda, το θύμα ήταν ο συνταγματάρχης Ιβάν Βόρονιτς.

Ukrainian Security Service colonel shot dead in Kyiv's Holosiivskyi district – video https://t.co/Ss0ZXgPYG4 — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) July 10, 2025

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μεταδόθηκε από ουκρανικά κανάλια στο Telegram, δείχνει έναν άνδρα να κατεβαίνει τα σκαλιά και να βγαίνει από ένα κτίριο.

Ενώ περπατά, ένα άλλο άτομο με κουκούλα τον πλησιάζει από την αντίθετη κατεύθυνση και τον πυροβολεί, σχεδόν εξ επαφής, σε χώρο στάθμευσης και δίπλα σε ένα φυλάκιο.

Στη συνέχεια ο δράστης τρέπεται σε φυγή.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, ο ύποπτος πυροβόλησε πέντε φορές το θύμα με πιστόλι που έφερε σιγαστήρα.

«Οι δυνάμεις της τάξης που έφθασαν επί τόπου ανακάλυψαν το πτώμα ενός άνδρα που έφερε τραύμα από σφαίρα», διευκρίνισε η αστυνομία, λέγοντας ότι θέλει να «προσδιορίσει όλες τις περιστάσεις του συμβάντος»

Οι υπηρεσίες ασφαλείας και η ουκρανική αστυνομία «λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προσδιορίσουν τις περιστάσεις του εγκλήματος και να οδηγήσουν τους υπευθύνους στη δικαιοσύνη», συνέχισε η πηγή αυτή.

Επιθέσεις σαν αυτή στο φως της μέρας είναι σπάνιες στο Κίεβο, ακόμη και μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Για περισσότερα από τρία χρόνια, Ουκρανοί και Ρώσοι κατηγορούν οι μεν τους δε τακτικά για οργανωμένες δολοφονίες κυρίως πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, καθώς και για δολιοφθορά ή για κατασκοπεία.

Πηγή: skai.gr

