Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, που διεξάγεται στη Ρώμη, υποσχέθηκαν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουν τη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα που επιτύχαμε σήμερα μαζί - έθνη, διεθνείς οργανισμοί, χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, τοπικές αρχές, ο επιχειρηματικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών», δήλωσε η Μελόνι στην εναρκτήρια ομιλία της στη διάσκεψη.

«Μαζί, στη σημερινή διάσκεψη, έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε η Μελόνι

Έκκληση Ζελένσκι για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε έκκληση την Πέμπτη για μεγαλύτερη χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο οικονομίας της χώρας του, σημειώνει το Reuters.

«Όχι μόνο τα έσοδα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν και μάλιστα πολύ πιο ενεργά από ό,τι τώρα, για να βοηθήσουν να σωθούν ζωές», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χαιρέτισε την έναρξη λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου με στόχο την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

«Το τεράστιο κόστος της ανασυγκρότησης δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο με δημόσια κονδύλια», δήλωσε ο Μερτς κατά την έναρξη της διήμερης διάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται περισσότερα από τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Γι' αυτό η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαινιάζουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Γερμανός ηγέτης.

«Υποστηρίζω πλήρως τον στόχο του να κινητοποιήσει μεγάλο όγκο ιδιωτικών επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», επεσήμανε.

