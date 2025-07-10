Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να στηρίξει την Ουκρανία

Τη δέσμευση της Ελλάδας για παροχή στήριξης στην Ουκρανία, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που διεξάγεται στη Ρώμη.

«Είμαστε εδώ σήμερα όχι μόνο ως φίλοι της Ουκρανίας αλλά και ως υπερασπιστές των αξιών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «η ανθεκτικότητα όταν ενισχύεται με αλληλεγγύη, τότε μπορεί να κάνει πολλά».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να στηρίξει την Ουκρανία.

O κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το σθένος που επιδεικνύει η Ουκρανία, δεν είναι μόνο ένας αγώνας για εθνική κυριαρχία, αλλά και για δημοκρατία και ελευθερία και ακεραιότητα.

«Η Ελλάδα στέκεται σθεναρά με τον λαό της Ουκρανίας και το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και συνεπές από την αρχή αυτού του φρικτού πολέμου. Η επιθετικότητα δεν μπορεί ποτέ να επιβραβευθεί και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συλλογική μας πίεση στη Ρωσία όσον αφορά την ασφάλεια και θα πρέπει να εργαστούμε για τη συνεχή ειρήνη».

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την Ιταλία που φιλοξενεί αυτό το σημαντικό συνέδριο, τονίζοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια τα συνέδρια αυτά για την ανάκαμψη της Ουκρανίας έχουν δείξει τι μπορούμε να καταφέρουμε αν δρούμε όλοι μαζί.

«Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και σίγουρα μεγαλύτερη δέσμευση και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ουκρανία μαζί με τη στρατηγική ανασυγκρότησης χρειάζεται και κάτι που αντανακλά το βάθος των θυσιών που έχουν κάνει οι Ουκρανοί. Οι επιχειρήσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η περιφερειακή ανάκαμψη και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι αλληλένδετοι πυλώνες της επιτυχίας».

«Παρά τις αντιξοότητες, η χώρα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη μακροοικονομική ανθεκτικότητα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχει η προσχώρηση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε επιδείξει σταθερότητα, έχουμε το μέσο διευκόλυνσης για την Ουκρανία, έχουμε δείξει ότι θα υποστηρίξουμε με τους απαραίτητους πόρους στην Ουκρανία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν είναι αρκετή, σημειώνοντας ότι είναι ανάγκη να εμπλακεί πλήρως και ο ιδιωτικός τομέας σε αυτό, πράγμα που σημαίνει να δημιουργήσουν τις σωστές προϋποθέσεις, να μετριάσουν τους κινδύνους, να παράσχουν εγγυήσεις, να χτίσουν πιο ισχυρούς θεσμούς που μπορούν να εμπιστευτούν οι επενδυτές. «Αυτό δεν θα γίνει μόνο μέσω συνεργιών μεταξύ κρατών, θεσμών και επιχειρήσεων» ανέφερε.

Ο κ. Μητροτάκης τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα εστιάζει ιδιαίτερα στην Ουκρανία και την Οδησσό, καθώς είναι μια πόλη που έχει ιστορικούς δεσμούς με τη χώρα μας και είναι ένας στρατηγικός κόμβος σημαντικός στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Ελλάδα δεσμεύεται να υποστηρίξει την ανάκαμψη και το μέλλον της Ουκρανίας και βλέπουμε την Ουκρανία ως έναν πολύ σημαντικό δεσμό μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».

Συνάντηση με φον ντερ Λάιεν, Μελόνι και Αμπέλα

Στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και συμφωνήθηκε η ανάγκη επαναπροσέγγισης με τη Λιβύη.

Συμφωνήθηκε ακόμη η επανενεργοποίηση της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη», με την εκ νέου αποστολή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμοδίων Υπουργών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας προκειμένου να συνεχιστεί η επίσκεψη στη Λιβύη.

Όλη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί θέλω να δείξω σεβασμό σε όλους σας και ιδιαίτερα στους συναδέλφους μου που περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους.

Συνερχόμαστε σήμερα στη Ρώμη όχι μόνο ως φίλοι της Ουκρανίας, αλλά και ως υπερασπιστές των αξιών που ενώνουν την Ευρώπη. Η γενναία αντίσταση της Ουκρανίας, που διαρκεί πλέον τέσσερα χρόνια, δεν είναι μόνο ένας αγώνας για την εθνική κυριαρχία, αλλά και για τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία.

Ενωμένοι για να στηρίξουμε την ανάκαμψη της Ουκρανίας, επιβεβαιώνουμε μια θεμελιώδη πεποίθηση: ότι η ανθεκτικότητα, όταν ενισχύεται από την αλληλεγγύη, ανοίγει τον δρόμο για την ανανέωση.

Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας. Το μήνυμά μας είναι σαφές και συνεπές, από την αρχή αυτού του φρικτού πολέμου: τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία και η επιθετικότητα δεν πρέπει ποτέ να επιβραβεύεται.

Πρέπει να αυξήσουμε τη συλλογική μας πίεση προς τη Ρωσία, με στόχο την εξασφάλιση μιας δίκαιης εκεχειρίας και, τελικά, μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, μιας ειρήνης που θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Συγχαίρω την Ιταλία για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής Διάσκεψης. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι Διασκέψεις για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας έχουν δείξει τι μπορούμε να επιτύχουμε όταν δρούμε από κοινού. Ωστόσο, ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας απαιτεί περισσότερο συντονισμό και σίγουρα απαιτεί ισχυρότερη δέσμευση, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ουκρανία χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανοικοδόμησης, η οποία να αντανακλά την έκταση της καταστροφής και το μέγεθος των θυσιών που έχει κάνει ο ουκρανικός λαός. Οι τέσσερις τομείς στους οποίους επικεντρώνεται σήμερα, επιχειρήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, περιφερειακή ανάκαμψη και ενσωμάτωση στην ΕΕ, αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες της επιτυχίας. Η πρόοδος σε κάθε έναν από αυτούς απαιτεί τόσο την ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία όσο και τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, η Ουκρανία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη μακροοικονομική ανθεκτικότητα και έχει προσαρμοστεί στις απαιτητικές προϋποθέσεις της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η στήριξή μας προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη. Το Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία παραμένει ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την προσπάθεια ανοικοδόμησης και πρέπει να υποστηριχθεί με τους απαραίτητους πόρους και την απαραίτητη πολιτική βούληση.

Ωστόσο, η δημόσια χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να εντάξουμε πλήρως τον ιδιωτικό τομέα σε αυτή την προσπάθεια ανοικοδόμησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες: να μετριάσουμε τους κινδύνους, να παρέχουμε εγγυήσεις, να οικοδομήσουμε ισχυρούς και διαφανείς θεσμούς, τους οποίους μπορούν να εμπιστεύονται οι επενδυτές.

Μόνο μέσω αυτών των συνεργειών μεταξύ κρατών, θεσμών και επιχειρήσεων διασυνοριακά μπορούμε να θέσουμε τα θεμέλια για μια ανθεκτική και ευημερούσα Ουκρανία.

Η Ελλάδα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη νότια Ουκρανία και ειδικά στην Οδησσό, μια πόλη με την οποία έχει βαθιές ιστορικές σχέσεις και αποτελεί κόμβο στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει την ανάκαμψη και το μέλλον της. Θεωρούμε τη νότια Ουκρανία ζωτικής σημασίας σύνδεσμο μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Όπως τόνισα πρόσφατα από την Οδησσό, οραματιζόμαστε έναν στρατηγικό διάδρομο συνδεσιμότητας ανάμεσα στο ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την πόλη της Οδησσού, που θα συμπεριλαμβάνει την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο, ένα έργο που θα συμβάλλει τόσο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας όσο και στην ευρύτερη ενεργειακή και οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Μαζί με τους εταίρους μας στην περιοχή, συμβάλλουμε ήδη στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας μέσω του ζωτικής σημασίας Κάθετου Διαδρόμου, ενός κρίσιμου έργου υποδομής με σημαντικές προοπτικές.

Οι ελληνικές εταιρείες που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, διερευνώντας συνεργασίες σε βασικούς τομείς: από την καθαρή και πράσινη ενέργεια έως τις υποδομές, τις υπηρεσίες υγείας, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις θαλάσσιες μεταφορές και την άμυνα.

Σε όλα αυτά, ο στόχος μας είναι σαφής: να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ταχεία και απτή ανοικοδόμηση μιας ελεύθερης, κυρίαρχης και δημοκρατικής Ουκρανίας, όπως έγινε στις χώρες μας μετά τον πόλεμο. Η χώρα μου καταστράφηκε όχι μόνο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και από έναν εμφύλιο πόλεμο, και καταφέραμε να ανοικοδομηθούμε με σημαντική αμερικανική βοήθεια εκείνη την εποχή. Και εξαίρω τα σχόλια που άκουσα από τον Αμερικανό εκπρόσωπο, ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν χέρι-χέρι όχι μόνο στη διασφάλιση της ζωτικής ειρήνης, αλλά και στην οικοδόμηση μιας ελεύθερης και ευημερούσας Ουκρανίας.

Σας ευχαριστώ.»

