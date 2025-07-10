Στην ανάκληση της διαπίστευσης μιας γαλλο-ουκρανής διερμηνέως προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω υποψιών ότι κατασκόπευε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για λογαριασμό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την Le Monde και το Kiev Independent, η διερμηνεάς – η οποία αναφέρεται ως «κα Ι» ("Ms. I") - φέρεται να ηχογράφησε κρυφά συναντήσεις και συνομιλίες του Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ουκρανού προέδρου στις 19 Δεκεμβρίου 2024, λίγο πριν από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν για συνεχή υποστήριξη στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για αγορές όπλων και την προστασία των ενεργειακών υποδομών της.

Οι Τσέχοι διερμηνείς παρατήρησαν ότι η συνάδελφός τους, η οποία μετέφραζε από τα γαλλικά στα ουκρανικά, κατέγραφε τη συνομιλία των συμμετεχόντων αν και απαγορεύεται αυστηρά στους διερμηνείς να κρατούν σημειώσεις ή να κάνουν ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων κεκλεισμένων των θυρών.

⚡️EU suspends Ukrainian language interpreter suspected of spying on Zelensky for Russia, Le Monde reports.



The European Commission's interpreter was present during a closed-door meeting between European Union leaders and Volodymyr Zelensky in 2024.https://t.co/Au5giS7BtM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 10, 2025

Το περιστατικό αναφέρθηκε στις υπηρεσίες ασφαλείας στις Βρυξέλλες, μετά το οποίο η διερμηνέας τέθηκε σε διαθεσιμότητα και οι ηχογραφήσεις της κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τερμάτισε τη συνεργασία της με τη διερμηνέα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στην βελγική κυβέρνηση, η οποία είναι πλέον υπεύθυνη να διαπιστώσει εάν διενεργούσε κατασκοπεία για τη Ρωσία.

Ποια είναι η "Ms. I"

Η ύποπτη διερμηνέας γεννήθηκε σε ρωσική οικογένεια και η αδερφή της - επίσης μεταφράστρια - έχει παρόμοιο υπόβαθρο.

Μία από τις αδερφές γεννήθηκε στη Ρωσία και οι δύο έζησαν στην Ουκρανία για ένα χρονικό διάστημα.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, φέρεται να εργάστηκαν ως ανεξάρτητοι διερμηνείς για το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα γαλλικά υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών.

Σύμφωνα μάλιστα με την Le Monde, η οποία επικαλείται Ουκρανό διπλωμάτη στο Παρίσι, εδώ και πολλά χρόνια οι ουκρανικές πρεσβείες στη Γαλλία και τις Βρυξέλλες αρνούνται να προσλάβουν την "Ms. I" ως διερμηνέα για τις επισκέψεις του Ζελένσκι, επικαλούμενες τις φερόμενες σχέσεις της με Ρώσους αξιωματούχους.

Παρά το περιστατικό του Δεκεμβρίου, η διερμηνέας παραμένει διαπιστευμένη στο ΝΑΤΟ, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στην ΕΕ και τα γαλλικά υπουργεία.

Η ίδια «κα. Ι» χαρακτήρισε το περιστατικό ως «παρεξήγηση».

Πηγή: skai.gr

