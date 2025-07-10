Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε σε συμφωνία με το Ισραήλ για τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Λωρίδα της Γάζας. Η συμφωνία περιλαμβάνει την αύξηση των φορτηγών μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και το άνοιγμα σημείων διέλευσης προμηθειών, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοσθούν τις προσεχείς ημέρες, με την κοινή αντίληψη ότι βοήθεια μεγάλης κλίμακας πρέπει να παραδοθεί απευθείας στον πληθυσμό και ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι δε θα εκτραπεί προς τη Χαμάς», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Κάγια Κάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

