Μελόνι: Επέκταση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ως εγγύηση ασφαλείας

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, επανέλαβε την πρότασή της για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, οι οποίες θα είναι αντίστοιχες με το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, για τη διασφάλιση της προστασίας της χώρας από μελλοντικές επιθέσεις.
Παράλληλα, η Μελόνι σχολιάζοντας την πρόταση της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, χαρακτήρισε αυτή την επιλογή «πολύπλοκη, ριψοκίνδυνη και αναποτελεσματική».
Ειδικότερα, η Βρετανία δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένας «σημαντικός αριθμός» χωρών είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στο σχέδιο, αλλά η Μελόνι απέκλεισε οποιαδήποτε ιταλική συμμετοχή. Επανέλαβε ότι μια καλύτερη λύση θα ήταν η επέκταση της αμοιβαίας αμυντικής ομπρέλας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, χωρίς να της προσφερθεί ιδιότητα μέλους στη συμμαχία.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε επίσης ότι η Ρώμη υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η πρόταση εκεχειρίας αποτελεί το πρώτο βήμα.
Η Μελόνι επανέλαβε ότι καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και παραμένει αταλάντευτα στο πλευρό του ουκρανικού λαού.
Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε, παράλλαηλα, ότι η Ιταλία θα εξετάσει προσεκτικά την επιλογή του επιπλέον δανεισμού για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, στο πλαίσιο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
