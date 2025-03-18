Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαν έπεσε σε πεζούς στο κέντρο του Λονδίνου - Μία νεκρή (Δείτε βίντεο)

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα ο οποίος θεωρείται ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μία νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, όταν ένα μικρό φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή του Strand, στο κεντρικό Λονδίνο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους δύο τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η νεαρή γυναίκα, γύρω στην ηλικία των 20 ετών, διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο του δυστυχήματος, κοντά στην είσοδο του King's College, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έσπευσε να διευκρινίσει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. 

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα ο οποίος θεωρείται ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λονδίνο αυτοκίνητο πεζός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark