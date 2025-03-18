Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μία νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, όταν ένα μικρό φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή του Strand, στο κεντρικό Λονδίνο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.

A van has hit a number of pedestrians on The Strand in central London. Police are on the spot.#London pic.twitter.com/YqptTQQaap March 18, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους δύο τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η νεαρή γυναίκα, γύρω στην ηλικία των 20 ετών, διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο του δυστυχήματος, κοντά στην είσοδο του King's College, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έσπευσε να διευκρινίσει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα ο οποίος θεωρείται ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: skai.gr

