Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαμήνυσε ότι οι δυτικές εταιρείες που «έκλεισαν την πόρτα επιδεικτικά» όταν αποχώρησαν από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πίσω τις επιχειρήσεις τους σε χαμηλές τιμές ή να επανέλθουν στην αγορά, που έχει ήδη καλυφθεί από ρωσικές επιχειρήσεις.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες εγκατέλειψαν τη Ρωσία από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι εταιρείες ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές: κάποιες πούλησαν τις δραστηριότητές τους, άλλες παρέδωσαν τη διαχείριση στους ήδη υπάρχοντες διευθυντές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εγκατέλειψαν εντελώς τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ορισμένες, όπως οι Renault, McDonald's και Henkel, διασφάλισαν επιλογές επαναγοράς κατά την αποχώρησή τους, αν και οι όροι αυτών των συμφωνιών δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως.

Ο Πούτιν, μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Μόσχα, ανέφερε ότι είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να παρακολουθεί τις δυτικές εταιρείες που ενδέχεται να έχουν συνάψει συμφωνίες επαναγοράς, ώστε να εξεταστεί προσεκτικά κάθε περίπτωση εάν αυτές ενεργοποιηθούν.

Τόνισε ότι σέβεται τις επιχειρήσεις που συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, αλλά έχει διαφορετική άποψη για εκείνες που «έκλεισαν την πόρτα επιδεικτικά» όταν αποχώρησαν.

Οι εταιρείες που έφυγαν υπό την πίεση του εσωτερικού πολιτικού κλίματος και πούλησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε εξευτελιστικές τιμές δεν θα πρέπει να τους επιτραπεί να τα αγοράσουν και πάλι στην ίδια χαμηλή τιμή, δήλωσε ο Πούτιν.

«Αν η θέση μιας δυτικής εταιρείας έχει ήδη καλυφθεί από μια ρωσική επιχείρηση, τότε... όπως λέμε, το τρένο έχει φύγει», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε τις ρωσικές επιχειρήσεις ότι οι δυτικές κυρώσεις σε Ρώσους ιδιώτες και εταιρείες – που, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ανέρχονται σε 28.595 – δεν είναι προσωρινές και ότι, ακόμη κι αν χαλαρώσουν, θα υπάρξουν άλλα εμπόδια στο επιχειρείν.

«Δεν θα πρέπει να ελπίζουμε σε πλήρη ελευθερία στο εμπόριο, τις πληρωμές και τις ροές κεφαλαίων», ανέφερε ο Πούτιν. «Ούτε θα πρέπει να βασιζόμαστε σε δυτικούς μηχανισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών και των επιχειρηματιών».

«Οι ανταγωνιστές μας θα θέλουν πάντα να μας αποδυναμώσουν και να μας περιορίσουν», πρόσθεσε. «Ακόμη κι αν η μία πλευρά κάνει μια χειρονομία και προσφέρει άρση ή χαλάρωση κάποιων περιορισμών, αμέσως θα βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος για να μας δημιουργήσουν προβλήματα».



Πηγή: skai.gr

