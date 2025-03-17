Βρετανία: Πάνω από 30 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη «συμμαχία των προθύμων»

Ένας «σημαντικός αριθμός» χωρών είναι πρόθυμες να παράσχουν ειρηνευτικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Περισσότερες από 30 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στην αποκαλούμενη «συμμαχία των πρόθυμων» προς υποστήριξη της Ουκρανίας, τόνισε ο εκπρόσωπος.

«Οι δυνατότητες συμβολής θα ποικίλλουν, αλλά αυτή θα είναι μια σημαντική δύναμη, με σημαντικό αριθμό χωρών να παρέχουν στρατεύματα», τόνισε ο εκπρόσωπος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

