«Περίπλοκη» και «αναποτελεσματική» θεωρεί η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι την πρόταση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής.

«Είμαι πολύ μπερδεμένη με αυτήν την πρόταση, το είπα από την αρχή: δεν τη θεωρώ ιδιαίτερα αποτελεσματική, τη θεωρώ πολύ περίπλοκη», δήλωσε η Τζ. Μελόνι, εξερχόμενη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνεδρίασε εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Η ίδια πρόσθεσε ότι «μια δίκαιη ειρήνη χρειάζεται ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες κατά τη γνώμη μου βρίσκονται πάντα εντός της Βορειατλαντικής Συμμαχίας». Αυτός είναι ο μόνος σοβαρός τρόπος εγγυήσεων, είπε. Μετά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι και η Ιταλία έχει τις δικές της προτάσεις, αλλά επανέλαβε ότι κατά τη γνώμη της η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων «είναι η λιγότερο αποτελεσματική λύση».

Η Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε, επίσης, ότι είναι «εντελώς διαφορετικό θέμα» το θέμα των ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, γιατί είναι αποστολές που παρεμβαίνουν όταν έχει ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. «Δεν είναι η πρόταση που συζητείται αυτές τις ώρες», πρόσθεσε.

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «έγινε δεκτή η πρόταση της χώρας της, να μην υπολογιστούν οι αμυντικές δαπάνες στον λόγο του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ». «Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος υπάρχει κάποιος κίνδυνος, σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε εργαλεία προς εγγύηση των ιδιωτικών επενδύσεων, με πρότυπο το InvestEU», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι επανέλαβε πως «σε ό,τι αφορά την αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, διατηρεί πολλές επιφυλάξεις και είναι κάτι το οποίο δεν θεωρεί αποτελεσματικό». «Αποκλείω ότι μπορεί να αποσταλούν Ιταλοί στρατιώτες, καλύτερα να σκεφθούμε μονιμότερες λύσεις. Η διεύρυνση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ θα ήταν μια μονιμότερη λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά (σ.σ. σύμφωνα με το άρθρο 5, ενδεχόμενη επίθεση εναντίον της Ουκρανίας θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον των μελών του ΝΑΤΟ).

Σε σχέση με το πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο εξοπλισμός δεν είναι η κατάλληλη λέξη», διότι «το θέμα της άμυνας αφορά πρώτες ύλες και πολλούς άλλους τομείς». «Δεν στέλνουμε ξεκάθαρα μηνύματα στους πολίτες», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

