Μελόνι: Δεν προβλέπεται αποστολή ιταλικών δυνάμεων στην Ουκρανία

«Δεν προβλέπεται αποστολή ιταλικών δυνάμεων στην Ουκρανία», αναφέρει σύντομο ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της σημερινής τηλεδιάσκεψης της «συμμαχίας των προθύμων χωρών» που διοργάνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Όπως υπογραμμίσθηκε, επίσης «η Ιταλίδα πρωθυπουργός εννοεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους και τους δυτικούς συμμάχους, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον καθορισμό αξιόπιστων και αποτελεσματικών εγγυήσεων ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.