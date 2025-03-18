Η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε σήμερα έκκληση για διεθνή δράση προκειμένου να σταματήσουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τα φονικά αεροπορικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοινώσεις της προεδρίας και του γραφείου του πρωθυπουργού της Παλαιστινιακής Αρχής που έχουν την έδρα τους στη Ραμάλα.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής που ασκεί περιορισμένο έλεγχο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έκανε έκκληση να τεθεί τέλος στην ισραηλινή επίθεση κατά της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μοχάμαντ Μουστάφα, υπογράμμισε την "επιτακτικότητα μιας πιο ισχυρής και πιο αποτελεσματικής διεθνούς δράσης προκειμένου το Ισραήλ" να αναγκαστεί να σταματήσει τους βομβαρδισμούς που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 413 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς που διοικεί τη Γάζα.

Στο μεταξύ, ηγέτης της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να "επιβάλει μια συμφωνία παράδοσης" στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ είναι σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

"Ο σκοπός των σφαγών που διαπράττει η κατοχική δύναμη στη Γάζα είναι να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να προσπαθήσει να επιβάλει μια συμφωνία παράδοσης γραμμένη με το αίμα της Γάζας", δήλωσε ο Σάμι Αμπού Ζούχρι σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, λίγο μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα για έναν απολογισμό τουλάχιστον 413 νεκρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

