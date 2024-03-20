Λευκός Οίκος: Aισιοδοξία πως η στρατιωτική βοήθεια θα σταλεί σύντομα στο Κίεβο

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν διαβεβαίωσε σήμερα, κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ότι το αμερικανικό πακέτο βοήθειας που έχει μπλοκαριστεί από τους Ρεπουμπλικάνους εδώ και μήνες «θα φτάσει στην Ουκρανία» και υποσχέθηκε ότι η στήριξη της Ουάσινγκτον θα συνεχιστεί.

Η βοήθεια, ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία, έχει μπλοκαριστεί στο Κογκρέσο από τα τέλη του περασμένου έτους, με αποτέλεσμα να πιέζονται ακόμη περισσότερο οι Ουκρανοί στρατιώτες, απέναντι σε έναν καλύτερα εξοπλισμένο και μεγαλύτερο αντίπαλο.

«Από τη δική μας σκοπιά, αισιοδοξούμε ότι θα το πετύχουμε. Θα φέρουμε αυτή τη βοήθεια στην Ουκρανία», είπε ο Σάλιβαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ.

Ο Σάλιβαν δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την άφιξη της βοήθειας, επισήμανε όμως ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητιέται κάποιο «σχέδιο Β», δηλαδή η ιδέα ότι η βοήθεια θα μπορούσε να δοθεί υπό τη μορφή δανείου.

Ο Γέρμακ είπε ότι στη συνάντησή τους συζήτησαν τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Ουάσινγκτον και την ειρηνευτική σύνοδο που το Κίεβο ευελπιστεί ότι θα γίνει φέτος την άνοιξη στην Ελβετία. Η Ουκρανία δεν σκοπεύει να καλέσει τη Ρωσία στη σύνοδο όπου θα παρουσιάσει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, κάτι που η Ρωσία έχει ήδη απορρίψει.

Ο Γέρμακ είπε ωστόσο ότι πιστεύει πως η Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Μόσχας και έχει στενούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία, θα λάβει μέρος στη σύνοδο. Η συμμετοχή του Πεκίνου θα συνιστούσε μεγάλη διπλωματική νίκη για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.