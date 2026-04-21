Μεξικό: Προσχεδιασμένη η επίθεση κατά τουριστών στις πυραμίδες του Τεοτιουκιάν 

Η ένοπλη επίθεση στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουκιάν (Teotihuacán) στο Μεξικό, που άφησε πίσω μία νεκρή και 13 τραυματίες, ήταν «προσχεδιασμένη» από τον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Θερβάντες Μαρτίνεθ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

«Δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο José Luis Cervantes Martínez

Δράστης της επίθεσης ήταν ένας 27χρονος Μεξικανός, ο Julio César Hasso Ramírez. «Είχε επισκεφθεί αρκετές φορές τον αρχαιολογικό χώρο για να τον εξερευνήσει, είχε μείνει σε κοντινά ξενοδοχεία και είχε σχεδιάσει τις ενέργειές του», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε από την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ (Claudia Sheinbaum).

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη. Τουλάχιστον 13 τουρίστες τραυματίστηκαν, έξι από αυτούς από σφαίρες, μεταξύ των οποίων και ένα 6χρονο παιδί. Οι τραυματίες είναι τρεις Κολομβιανοί,,μία Καναδή, δύο Βραζιλιάνοι, έξι Αμερικανοί και ένας Ρώσος.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ τη Δευτέρα σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την έναρξη του Mουντιάλ, το οποίο συνδιοργανώνουν το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η πρόεδρος του Μεξικό ζήτησε αυξημένους ελέγχους ασφαλείας για να αποτραπεί η είσοδος όπλων σε αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές τοποθεσίες. «Είναι προφανές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας», παραδέχθηκε.



Πηγή: skai.gr

