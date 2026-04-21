Ισραήλ: «Λάθος συναγερμός» οι σειρήνες σε Κφαρ Γιουβάλ και Μααγιάν Μπαρούχ

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο βόρειο Ισραήλ, όταν ήχησαν σειρήνες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή επίθεση της Χεζμπολάχ, την πρώτη μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στις κοινότητες Κφαρ Γιουβάλ και Μααγιάν Μπαρούχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος σε νεότερη ενημέρωση διευκρίνισε ότι επρόκειτο για «λάθος συναγερμό».

Πηγή: skai.gr

