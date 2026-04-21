Γουόρς: Η Fed θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις πιέσεις του Λευκού Οίκου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κέβιν Γουόρς, υποψήφιος για επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε ενώπιον της Γερουσίας για ανεξαρτησία στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, ανεξάρτητα από πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Τόνισε ότι η διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Fed απέναντι σε επικρίσεις.

Επισήμανε ότι η ανεξαρτησία της Fed δεν απειλείται από τις απόψεις εκλεγμένων αξιωματούχων, ενώ υπογράμμισε πως η Fed πρέπει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τη σταθερότητα των τιμών, σύμφωνα με την εντολή του Κογκρέσου.

O Κέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος που πρότεινε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, διαβεβαίωσε σήμερα τη Γερουσία ότι θα λαμβάνει τις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική ανεξάρτητα από τις συμβουλές ή τις πιέσεις του Λευκού Οίκου. Τόνισε ότι η επιτυχής διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα θα προσφέρει στη Fed προστασία έναντι των επικρίσεων.

«Η ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής είναι ουσιώδους σημασίας» δήλωσε ο Γουόρς προς τα μέλη της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, τα οποία θα εισηγηθούν την έγκριση του διορισμού του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed. Υπογράμμισε ότι «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Fed» να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, αρκεί να επιτυγχάνει τους στόχους της και να ακολουθεί την εντολή του Κογκρέσου.

Ο Γουόρς επισήμανε επίσης ότι «δεν πιστεύει» πως η ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής απειλείται όταν εκλεγμένοι αξιωματούχοι – πρόεδροι, γερουσιαστές ή βουλευτές – εκφράζουν άποψη για τα επιτόκια. «Το Κογκρέσο ανέθεσε στη Fed την αποστολή να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, χωρίς δικαιολογίες ή υπεκφυγές, αντιπαραθέσεις ή αγωνίες. Ο πληθωρισμός είναι επιλογή και η Fed πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτόν. Ο χαμηλός πληθωρισμός είναι η θωράκισή της», σημείωσε.

Πριν από τις δηλώσεις του Γουόρς, ο Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι θα απογοητευτεί αν ο υποψήφιός του δεν μειώσει γρήγορα τα επιτόκια. Το εγχείρημα, ωστόσο, ενδέχεται να είναι δύσκολο για τον Γουόρς, καθώς θα πρέπει να εξασφαλίσει τις ψήφους των συναδέλφων του που ανησυχούν για τον αντίκτυπο της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στον ήδη υψηλό πληθωρισμό.

Ο Γουόρς υποστηρίζει ότι η μείωση των επιτοκίων είναι σίγουρη, καθώς οι τεχνολογικές αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα. Ωστόσο, οι συνάδελφοί του στη Fed εκτιμούν ότι, παρότι αυτό ενδέχεται να ισχύει, δεν διασφαλίζεται πως η μείωση των επιτοκίων θα είναι η σωστή επιλογή βραχυπρόθεσμα.

Η Fed δεν έχει πετύχει τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό τα τελευταία πέντε χρόνια – αρχικά λόγω της πανδημίας Covid-19 και, πιο πρόσφατα, εξαιτίας των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ διόρισε επικεφαλής της Fed τον Τζερόμ Πάουελ, με τον οποίο σήμερα βρίσκεται σε σύγκρουση λόγω της άρνησης του τελευταίου να μειώσει τα επιτόκια με τον ρυθμό που επιθυμεί ο πρόεδρος. Η θητεία του Πάουελ λήγει επίσημα στις 15 Μαΐου, αλλά ενδέχεται να παραμείνει στο αξίωμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν καθυστερήσει η έγκριση του διορισμού του Γουόρς.

Παραμένει άγνωστο το πότε η Επιτροπή Τραπεζών θα υποβάλει την πρότασή της στην ολομέλεια της Γερουσίας. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις έχει δηλώσει ότι θα μπλοκάρει τον διορισμό μέχρι το υπουργείο Δικαιοσύνης να ολοκληρώσει την έρευνά του σε βάρος του Πάουελ, την οποία θεωρεί αβάσιμη και μέρος της προσπάθειας του Τραμπ να πιέσει τη Fed ή να αναγκάσει τον Πάουελ σε παραίτηση.

Αν και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed την επόμενη εβδομάδα ίσως είναι η τελευταία με επικεφαλής τον Πάουελ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να παραμείνει στη θέση του για αρκετό ακόμη διάστημα. Η Γενική Εισαγγελέας της Περιφέρειας Κολούμπια, Ζανίν Πίρο, που θεωρείται σύμμαχος του Τραμπ, δεν φαίνεται διατεθειμένη να διακόψει την έρευνα και ο Τραμπ δεν την πιέζει να το πράξει.

Επιπλέον, η θητεία του Πάουελ ως απλού μέλους της Fed λήγει το 2028, γεγονός που σημαίνει πως θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη και αν ο Γουόρς αναλάβει επικεφαλής. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να απολύσει τον Πάουελ αν δεν παραιτηθεί οικειοθελώς, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δικαστική διαμάχη, παρόμοια με εκείνη που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

