Ο Τάκερ Κάρλσον (Tucker Carlson), συντηρητικός Αμερικανός podcaster, δήλωσε ότι «βασανίζεται» με τη δημόσια στήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη δημόσια μεταμέλεια, όπου κάλεσε το κοινό του να παλέψει με τη συνείδησή του, όπως κάνει και ο ίδιος.

Το σχόλιο αυτό το έκανε σε εκπομπή με τον αδελφό του, Buckley Carlson, πρώην λογογράφο του προέδρου, συζητώντας τον παραγκωνισμό των παραδοσιακών συντηρητικών αξιών στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που πλέον κυριαρχείται από τον πρόεδρο.

«Ξέρεις, θα βασανιζόμαστε γι’ αυτό για πολύ καιρό. Εγώ σίγουρα», είπε ο Κάρλσον. «Και θέλω να πω ότι λυπάμαι που παραπλάνησα τον κόσμο. Δεν ήταν σκόπιμο, αυτό μόνο θα πω».

Παρότι το 1999 είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «τον πιο απωθητικό άνθρωπο στον πλανήτη», ο Κάρλσον ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη πριν από τη νίκη του στις εκλογές του 2016.

Στη συνέχεια, καθώς ο Τραμπ διεκδικούσε με επιτυχία δεύτερη προεδρική θητεία το 2024, ο Κάρλσον τον στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, μιλώντας μάλιστα σε προεκλογική του συγκέντρωση μόλις πέντε ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Ωστόσο, ο διαδικτυακός παραγωγός έχει πλέον έρθει σε σύγκρουση με τον πρόεδρο σχετικά με τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι δύο χώρες στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη ρητορική του Τραμπ για το Ιράν «αποκρουστική σε κάθε επίπεδο» και δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη για την επιστροφή του στην εξουσία.

«Εσύ που του έγραφες λόγους κι εγώ που έτρεχα την καμπάνια του και όλοι όσοι τον στηρίξαμε είμαστε σίγουρα εμπλεκόμενοι. Δεν αρκεί να πεις: “Άλλαξα γνώμη” ή “Αυτό είναι κακό – αποχωρώ”».

Πρόσθεσε: «Σε μικρούς, αλλά πραγματικούς τρόπους, εσύ, εγώ και εκατομμύρια άνθρωποι σαν εμάς είμαστε ο λόγος που συμβαίνει αυτό τώρα».

Η αναθεώρηση στάσης του Kάρλσον έρχεται λίγο μετά από αιχμηρή επίθεση του Trump εναντίον του και άλλων δεξιών σχολιαστών, όπως οι Megyn Kelly, Candace Owens και Alex Jones.

Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε σε ανάρτησή του «χαμηλής νοημοσύνης – πάντα εύκολο να ηττηθεί και υπερεκτιμημένο», ενώ απείλησε να δημοσιεύσει «λίστα καλών, κακών και ενδιάμεσων» υποστηρικτών του κινήματος Maga.

Η αποστασιοποίηση του Κάρλσον έρχεται μετά από χρόνια δημόσιας στήριξης προς τον πρόεδρο. Το 2020 εξυμνούσε ανοιχτά την πολιτική "America First", ενώ αργότερα επανέλαβε τους ψευδείς ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές «νοθεύτηκαν» υπέρ του Tζο Μπάιντεν (Joe Biden).

Το 2024, ο Κάρλσον είχε ταχθεί πλήρως στο πλευρό του Τραμπ, συμμετέχοντας στην εκστρατεία του και επαινώντας τον ως «εθνικό ηγέτη» στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.