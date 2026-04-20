Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν - Νεκρή μία Καναδή τουρίστρια

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό και αρχαιολογικό χώρο έξω από την Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι μία Καναδή γυναίκα σκοτώθηκε από τα πυρά, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Ο δράστης αυτοκτόνησε.

🚨 #ALMOMENTO | TEOTIHUACÁN BAJO FUEGO



Balacera en la Pirámide de la Luna desata pánico entre turistas.

Un hombre armado fue visto en la cima y se escucharon detonaciones.

La zona arqueológica fue evacuada.

Se presume que hay heridos.



Reportan por lo menos 2 muertos… pic.twitter.com/Dyf46px7fu — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 20, 2026

Πηγή: skai.gr

