Ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ζήτησε σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες "πλήρη αναφορά" για τη σύλληψη την Πέμπτη στο Τέξας δύο αρχηγών του ισχυρού μεξικανικού καρτέλ ναρκωτικών Σιναλόα, εκ των οποίων ο συνιδρυτής του Ισμαήλ Σαμπάδα Γκαρσία, γνωστός και ως "Ελ Μάγιο", κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην οποία δεν συμμετείχε το Μεξικό.

"Η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να παραδώσει πλήρη έκθεση, όχι μόνο γενικές δηλώσεις, πρέπει να έχουμε ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια", δήλωσε ο Λόπες Ομπραδόρ κατά την καθημερινή του συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο ηγέτες του καρτέλ με πολλά διεθνή παρακλάδια συνελήφθησαν όταν το ιδιωτικό τους αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Τέξας, στην αμερικανική πλευρά των συνόρων με το Μεξικό, μετά μια θρασεία επιχείρηση παρείσφρησης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του διαβόητου αρχηγού του καρτέλ Χοακίν Γκουσμάν Λοέρα, ή "Ελ Τσάπο", είχε πείσει τον "Ελ Μάγιο", να ανεβεί σε αεροπλάνο που υποτίθεται ότι είχε προορισμό το νότιο Μεξικό, αλλά το αεροπλάνο στην πραγματικότητα κατευθυνόταν βόρεια και προσγειώθηκε στο Ελ Πάσο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Fox News.

Ο γιος του "Ελ Τσάπο", βαρόνου ναρκωτικών που συνίδρυσε το καρτέλ Σιναλόα και σήμερα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την καταδίκη του το 2019, προσέλκυσε τον "Ελ Μάγιο" στο αεροπλάνο "με ψεύτικες προφάσεις", σύμφωνα με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα New York Times.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν διώξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ρόλο τους στην παρασκευή και τη διακίνηση της φαιντανύλης, ισχυρού συνθετικού οπιούχου και "την πιο θανατηφόρα απειλή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η χώρα μας στον τομέα των ναρκωτικών", διευκρίνισε ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Η σύλληψη του "Ελ Μάγιο" πλήττει "την καρδιά του καρτέλ που είναι υπεύθυνο για τα περισσότερα ναρκωτικά, εκ των οποίων η φαιντανύλη και η μεθαμφεταμίνη, που σκοτώνουν Αμερικανούς από τον έναν ωκεανό στον άλλο", δήλωσε η Αν Μίλγκραμ, η επικεφαλής της DEA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.