Η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση φράγματος στην περιοχή Τσελιάμπινσκ της κεντρικής Ρωσίας την Παρασκευή, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκκενώσουν αρκετά κοντινά χωριά, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

A dam on the Kialimskoye reservoir has burst in the Chelyabinsk region



Instead of spending your money on the invasion of Ukraine.



Why not build defences ? #chelyabinsk #russiaisfalling #Russia #kialimskoyereservoir #Kialkmskoye #russiafloods pic.twitter.com/KBAxAW8dIQ July 26, 2024

Η περιφερειακή κυβέρνηση του Τσελιάμπινσκ στα νότια βουνά των Ουραλίων, ανέφερε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι ένα τμήμα 100 μέτρων του φράγματος στη δεξαμενή του Κιαλίμσκι είχε καταρρεύσει και τέσσερα χωριά κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Footage shows major flooding in Chelyabinsk Oblast, Russia, prompting a state of emergency due to dam failure.#Russia #flooding #BREAKING pic.twitter.com/EWahuhnwTZ — Target Reporter (@Target_Reporter) July 26, 2024

Συνολικά, περίπου 200 άνθρωποι αντιμετωπίζουν άμεση απειλή με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεκάδες εκκενώθηκαν σε πρώτη φάση και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ομάδες διάσωσης από το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας και το περιφερειακό κέντρο του Karabash εστάλησαν στην περιοχή, ενώ δημιουργήθηκαν κέντρα υποδοχής για τους εκτοπισμένους.

