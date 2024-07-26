Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Κατέρρευσε φράγμα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις - Εκκενώθηκαν 4 χωριά (Δείτε βίντεο)

Ένα τμήμα 100 μέτρων του φράγματος κατέρρευσε

Πλημμύρες_Ρωσία

Η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση φράγματος στην περιοχή Τσελιάμπινσκ της κεντρικής Ρωσίας την Παρασκευή, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκκενώσουν αρκετά κοντινά χωριά, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Η περιφερειακή κυβέρνηση του Τσελιάμπινσκ στα νότια βουνά των Ουραλίων, ανέφερε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι ένα τμήμα 100 μέτρων του φράγματος στη δεξαμενή του Κιαλίμσκι είχε καταρρεύσει και τέσσερα χωριά κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Συνολικά, περίπου 200 άνθρωποι αντιμετωπίζουν άμεση απειλή με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεκάδες εκκενώθηκαν σε πρώτη φάση και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ομάδες διάσωσης από το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας και το περιφερειακό κέντρο του Karabash εστάλησαν στην περιοχή, ενώ  δημιουργήθηκαν κέντρα υποδοχής για τους εκτοπισμένους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία φράγμα βροχοπτώσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark