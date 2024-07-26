Ο 76χρονος Ισμαήλ Σαμπάδα Γκαρσία, γνωστός επίσης ως Ελ Μάγιο (Ismael "El Mayo" Zambada), ένας από τους συνιδρυτές και αρχηγός του διάσημου μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών Σιναλόα (Sinaloa) συνελήφθη χθες τη νύχτα στο Ελ Πάσο του Τέξας, σε ειδική επιχείρηση του FBI.

Μαζί του ήταν και ο 38χρονος Χοακίν Γκουσμάν Λόπες (Joaquin Guzman Lopez) γιος του διάσημου Ελ Τσάπο, του άλλου συνιδρυτή ενός από τα πιο βίαια και ισχυρά κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο 76χρονος Ismael "El Mayo" Zambada

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σωρεία κατηγοριών από τις διωκτικές αρχές, για τον ρόλο τους στις δραστηριότητες της συμμορίας, ιδίως για την παραγωγή και διακίνηση φαιντανύλης, εξαιρετικά θανατηφόρου οπιοειδούς, στις ΗΠΑ.

Ismael "El Mayo" Zambada, co-founder and alleged current leader of the Mexican Sinaloa drug cartel, is in US custody, a source says https://t.co/enhtGxp5D8 — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 26, 2024

Πώς συνελήφθησαν οι δύο διαβόητοι βαρόνοι

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Σαμπάδα οργανώθηκε πολύ προσεκτικά από τις ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις μεξικανικές αρχές.

Ειδικοί πράκτορες που είχαν εισχωρήσει στο καρτέλ εξαπάτησαν τον 76χρονο και κατάφεραν να τον πείσουν να πετάξει στις ΗΠΑ με ψευδή προσχήματα, δήλωσαν στο CNN δύο αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που γνωρίζαν το σχέδιο.

Σύμφωνα με το CNN, ο 76χρονος μαζί με τον γιο του Ελ Τσάπο – ο οποίος ήδη εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε αμερικανική φυλακή υψίστης ασφαλείας - επιβιβάστηκαν σε ένα αεροπλάνο στο Μεξικό, που υποτίθεται ότι θα τους οδηγούσε σε τοποθεσία για να επιθεωρήσουν ένα ακίνητο.

Όμως το αεροπλάνο κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ.

Οι πράκτορες του FBI συνέλαβαν τους δύο διαβόητους κακοποιούς αφού προσγειώθηκαν στο Ελ Πάσο.

Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούσαν για χρόνια να συλλάβουν τον Σαμπάδα – μάλιστα το 2021 αύξησαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του στα 15 εκατομμύρια δολάρια.

