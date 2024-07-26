Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν παλαιότερα σχόλιά του για τις «άτεκνες κυριούλες» και επανήλθαν στη δημοσιότητα, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ, Τζ. Ντ. Βανς, προσπαθώντας να αντικρούσει τις επιθέσεις υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του αποτελούσαν κριτική στην πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος, που στρέφεται «κατά της οικογένειας».

«Αυτό που είπα ήταν ότι το να κάνεις παιδιά, να γίνεις πατέρας, να γίνεις μητέρα, πραγματικά πιστεύω ότι αλλάζει την οπτική σου και με έναν αρκετά βαθύ τρόπο», είπε ο Βανς.

«Δεν πρόκειται για κριτική σε ανθρώπους που, για διάφορους λόγους, δεν είχαν παιδιά. Πρόκειται για την κριτική κατά του Δημοκρατικού Κόμματος ότι είναι κατά της οικογένειας και κατά του παιδιού», είπε ο Βανς.

Απαντώντας ευθέως στο σχόλιό του το 2021 στο Fox News ότι η χώρα διοικείται από «ένα σωρό άτεκνες κυρίες με γάτες», ο Βανς είπε ότι ήταν σαρκαστικός και η ουσία αυτών που είπε έχει χαθεί.

«Προφανώς, ήταν ένα σαρκαστικό σχόλιο. Δεν έχω τίποτα ενάντια στις γάτες. Δεν έχω τίποτα εναντίον των σκύλων. Έχω έναν σκύλο», είπε ο Βανς. «Οι άνθρωποι εστιάζουν τόσο πολύ στον σαρκασμό, και όχι στην ουσία αυτών που είπα. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι γινόμαστε κατά της οικογένειας. Είναι αλήθεια ότι η αριστερά έχει γίνει κατά του παιδιού».

Μιλώντας για τη Χάρις, ο Βανς είπε: «Εύχομαι τα καλύτερα στα θετά της παιδιά και την Κάμαλα Χάρις και σε όλη την οικογένειά της. Το θέμα είναι ότι το κόμμα της έχει ακολουθήσει ένα σύνολο πολιτικών που είναι βαθιά κατά των παιδιών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.