Η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα ανησυχεί ότι οι πρόσθετοι όροι που πρόσθεσε πρόσφατα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τρέχουσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, «στοχεύουν στο να προκαλέσουν κρίση».

«Πιστεύει ότι αν σκληρύνει τις θέσεις της Χαμάς θα τις σπάσει, αλλά βάζει ένα επικίνδυνο στοίχημα για τις ζωές των ομήρων. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος», ανέφεραν οι πηγές, όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο Νετανιάχου είχε «οικοδομήσει προσδοκίες πριν από το ταξίδι του στις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη θέση μας στη συνέχεια».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου μίλησε στο Κογκρέσο και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στην Ουάσιγκτον χθες και με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα την Παρασκευή το απόγευμα.

Η ομιλία του Νετανιάχου στο Κογκρέσο απογοήτευσε τους συγγενείς των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, οι οποίοι ήλπιζαν ότι θα δεσμευόταν σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τους ομήρους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.