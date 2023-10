Μεξικό: Ο «εξαιρετικά επικίνδυνος» τυφώνας Lidia πλήττει τις ακτές του Ειρηνικού - Ένας νεκρός Κόσμος 09:21, 11.10.2023 linkedin

Ο τυφώνας κινείται αυτή την στιγμή προς την ενδοχώρα εξασθενημένος - 6.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους κατοίκους