«Τεράστιες» απώλειες στο Αφγανιστάν από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ Κόσμος 09:13, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Χεράτ ανακοίνωσε πως περιοχές γειτονικές περιφερειών που είχαν ισοπεδωθεί από προηγούμενους σεισμούς καταγράφουν «τεράστιες απώλειες»