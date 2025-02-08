Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή λεωφορείου που σημειώθηκε στο νότιο Μεξικό, μετέδωσαν σήμερα Σάββατο τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το λεωφορείο εκτελούσε τη διαδρομή μεταξύ Κανκούν και Ταμπάσκο. «Είμαστε στη διάθεση των ομοσπονδιακών και των πολιτειακών αρχών για παράσχουμε την όποια βοήθεια μας ζητηθεί», δήλωσε ο Οβίδιο Περάλτα, δήμαρχος της Κομαλκάλκο, πόλη στο Ταμπάσκο.

Περίπου 44 επιβάτες επέβαιναν στο λεωφορείο, σύμφωνα με κατάλογο ονομάτων που έδωσε στη δημοσιότητα που μοιράστηκε η εταιρεία διαχείρισης λεωφορείων, Tours Acosta.

«Η Tours Acosta εκφράζει την οδύνη της για αυτό που συνέβη», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο Facebook, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του τροχαίου.

