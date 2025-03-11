Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα σε δυο τροχαία δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν λεωφορεία στις μεξικανικές πολιτείες Οαχάκα (νότια) και Ντουράνγκο (βόρεια).

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συγκρούστηκαν λεωφορείο ερχόμενο από τις ΗΠΑ και φορτηγό, ανέφερε η πολιτική προστασία στην πολιτεία Ντουράνγκο. Μόλις 10 από τους 24 επιβάτες βγήκαν ζωντανοί από τη σύγκρουση, διευκρίνισαν οι αρχές.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την ΜακΆλεν, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, όπου εργάζονται πολλοί Μεξικανοί. Το όχημα πήρε φωτιά, δείχνουν βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τα αίτια του δυστυχήματος είναι ακόμη ασαφή.

Νωρίτερα, οι αρχές στην Οαχάκα ανακοίνωναν πως 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε γκρεμό. Άλλοι 12 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, δυο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές «διενεργούν τις απαραίτητες έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος», διαβεβαίωσαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Σάντο Ντομίνγκο Νάρο, στο κεντρικό και νότιο τμήμα της πολιτείας, που επισκέπτονται πολλοί τουρίστες.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Μεξικό, καθώς πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες και το οδικό δίκτυο είναι γενικά σε κακή κατάσταση. Αρκετές πηγές λογαριάζουν πως 15.000 ζωές χάνονται στους δρόμους της χώρας σε ετήσια βάση.

