Αμερικανός που εργαζόταν στην υπηρεσία πληροφοριών του στρατού καταδικάστηκε χθες Τετάρτη να εκτίσει επτά χρόνια κάθειρξης διότι παρείχε στην Κίνα διαβαθμισμένες πληροφορίες για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, τον οπλισμό τους και τη στρατηγική της, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόρμπαϊν Σουλτς, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024 σε στρατιωτική βάση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ομολόγησε την ενοχή του τον Αύγουστο.

Ανάμεσα στα έγγραφα που παρέδωσε σε πρόσωπο το οποίο «συνδεόταν» με την Κίνα ήταν έκθεση για τα διδάγματα που άντλησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την υπεράσπιση της Ταϊβάν, νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία και ουδέποτε έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα.

Άλλα έγγραφα περιείχαν πληροφορίες για το πώς βλέπει το Πεντάγωνο τις κινεζικές στρατιωτικές τακτικές, για ασκήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Νότια Κορέα και στις Φιλιππίνες, ή ακόμη λεπτομέρειες για οπλικά συστήματα όπως το ελικόπτερο HH-60 ή το μαχητικό αεροσκάφος χαμηλής παρατηρησιμότητας F-22.

Ο 25χρονος υπαξιωματικός έλαβε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, 42.000 δολάρια για τις πληροφορίες αυτές —τουλάχιστον 92 έγγραφα— από τον Μάιο του 2022 ως τον Μάρτιο του 2024.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να επαγρυπνεί για τη στοχοποίηση από την Κίνα των ενόπλων δυνάμεών μας και θα εγγυηθεί πως όσοι αποκαλύπτουν στρατιωτικά μυστικά θα περάσουν χρόνια πίσω από τα σίδερα», διεμήνυσε η Παμ Μπόντι, η υπουργός Δικαιοσύνης, κατά το δελτίο Τύπου.

«Η καταδίκη αυτή είναι προειδοποίηση προς όσους προδίδουν τη χώρα μας: θα πληρώσετε ακριβά», πλειοδότησε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.