Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ στο έδαφος της χώρας της, ύστερα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Αμερικανός ομόλογός, της Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων για την καταπολέμηση των μεξικανικών καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

«Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται συμβεί», δήλωσε η Σέινμπαουμ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα. «Δεν συμφωνούμε» με οποιαδήποτε παρέμβαση, συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.