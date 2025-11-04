Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ στο έδαφος της χώρας της, ύστερα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Αμερικανός ομόλογός, της Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων για την καταπολέμηση των μεξικανικών καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.
«Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται συμβεί», δήλωσε η Σέινμπαουμ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα. «Δεν συμφωνούμε» με οποιαδήποτε παρέμβαση, συμπλήρωσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.