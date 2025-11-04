Λογαριασμός
Μεξικό: Η πρόεδρος αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ στη χώρα της    

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ξεκαθάρισε πως τα μεξικανικά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα καταπολεμηθούν, χωρίς να πατήσει αμερικανικό πόδι στη χώρα της

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ στο έδαφος της χώρας της, ύστερα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Αμερικανός ομόλογός, της Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων για την καταπολέμηση των μεξικανικών καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

«Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται συμβεί», δήλωσε η Σέινμπαουμ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα. «Δεν συμφωνούμε» με οποιαδήποτε παρέμβαση, συμπλήρωσε.

