Ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι, προειδοποίησε την Τρίτη ότι αν η συνεχιζόμενη παράλυση της κυβέρνησης διαρκέσει ακόμη μία εβδομάδα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μαζικό χάος» και να τον αναγκάσει να κλείσει τμήματα του εθνικού εναέριου χώρου για την εναέρια κυκλοφορία, καθώς οι υπάλληλοι ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας έχουν χάσει δύο μισθούς και κάποιοι δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα για να μεταβούν στα αεροδρόμια που εργάζονται.

«Σε μια εβδομάδα από σήμερα θα δείτε μαζικό χάος, μαζικές καθυστερήσεις πτήσεων, μαζικές ακυρώσεις, και ίσως χρειαστεί να κλείσουμε ορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου, γιατί απλώς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε», δήλωσε ο Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου, απευθυνόμενος στην πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί λένε ότι για την κατάσταση ευθύνονται οι Ρεπουμπλικανοί και δεν δείχνουν διάθεση υπαναχώρησης.

