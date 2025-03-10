Κλαούντια Σέινμπαουμ, η γητεύτρα του Ντόναλντ Τραμπ

Δεκάδες χιλιάδες Μεξικανοί ξεχύθηκαν χθες στην πιο κεντρική πλατεία της χώρας για να επευφημήσουν την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία τα κατάφερε σε μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις στην παγκόσμια πολιτική: τη διαπραγμάτευση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαναχώρησε την Πέμπτη στα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς 25% σε όλα τα μεξικανικά και καναδικά προϊόντα «από σεβασμό προς την πρόεδρο Σέινμπαουμ» όπως είπε. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες που η Μεξικανή ηγέτιδα κέρδισε στα πέναλτι.

Υποστηρικτές του κόμματος της Σέινμπαουμ, κορυφαίοι επιχειρηματίες και απλοί πολίτες γέμισαν την εμβληματική πλατεία Zócalo της μεξικάνικης πρωτεύουσας, φωνάζοντας «Μεξικό! Μεξικό!», σε πρωτοφανή εικόνα ενότητας του πληθυσμού, που πιστώνεται στην πρώτη γυναίκα πρόεδρο της χώρας. Το ποσοστό αποδοχής της εκτινάχθηκε από 70% όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο σε 85% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας El Financiero.

#ElPuebloConClaudia

Lo que vivimos en el zócalo hace unas horas fue impresionante. Nuestra Presidenta es una gran líder y sus palabras llegaron al corazón de quienes nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. pic.twitter.com/KXaqlbkqcW — ♥Yen♥ (@yensunik) March 10, 2025

Οι πολιτικοί σε όλο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της Ουκρανίας, της Κολομβίας και του Καναδά, έχουν ξεσηκωθεί κατά του Τραμπ. Η Σέινμπαουμ, αντίθετα, εμφανίστηκε στις συναντήσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ «άρτια και μετρημένη», δήλωσε αναλυτής από την Ουάσιγκτον.

Η Σέινμπαουμ έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στον Τραμπ, στέλνοντας 10.000 επιπλέον στρατιώτες στα σύνορα για να αποτρέψουν τις αποστολές φαιντανύλης στις ΗΠΑ και την παράνομη μετανάστευση - τους λόγους για την επιβολή των δασμών. Επίσης, παρέδωσε 29 μέλη καρτέλ ναρκωτικών σε μια τεράστια επιχείρηση. Όμως δεν δίστασε και να τον αμφισβητήσει.

«Δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε την κυριαρχία μας» είπε η Σέινμπαουμ στο τεράστιο πλήθος. «Ούτε μπορούμε να αφήσουμε τον λαό μας να πληγωθεί από αποφάσεις που λαμβάνουν ξένες κυβερνήσεις ή δυνάμεις».

Η Σέινμπαουμ, λένε αναλυτές, έχει αποτινάξει από πάνω της την εικόνα της protege του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, του ιδρυτή του αριστερού κόμματος Morena.

Η μεξικανή πρωθυπουργός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Ο Τραμπ μπορεί να την αποκαλεί «υπέροχη γυναίκα», αλλά η κυβέρνησή του δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιδρομών των ΗΠΑ σε εστίες φαιντανύλης στο Μεξικό. Θα μπορούσε να ακρωτηριάσει την εξαρτώμενη από τις εξαγωγές οικονομία του Μεξικού με επαναλαμβανόμενες δασμολογικές απειλές και πίεση στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να μετεγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η αβεβαιότητα και η αστάθεια θα παραμείνουν» δήλωσε ο Julián Ventura, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, η Σέινμπαουμ συγκαταλέγεται σε μια μικρή ομάδα ηγετών - συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ - που έχουν καταφέρει να έχουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τον Τραμπ, είπε ο Ventura, προσθέτοντας: «Είναι μια νίκη».

Η διπλωματική ικανότητα της Σέινμπαουμ έχει εκπλήξει τους Μεξικανούς που στην αρχή την αντιμετώπισαν ως τη διάδοχο και την προστατευόμενη του Ομπραδόρ.

Η ίδια είχε τα δικά της πολιτικά διαπιστευτήρια, διετέλεσε δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού και κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου με 30 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι αναλυτές αμφισβήτησαν εάν η Σέινμπαουμ θα μπορούσε να διατηρήσει τη φιλική σχέση του Ομπραδόρ με τον Τραμπ. Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε δύο άκρα του πολιτικού φάσματος, αλλά συνδέθηκαν ως χαρισματικοί ηγέτες αντικαθεστωτικών κινημάτων.

Η Σέινμπαουμ, αντίθετα, είναι μια χαμηλών τόνων επιστήμων με διδακτορικό στην ενεργειακή μηχανική. Ο κύριος αντίπαλός της στην προεδρική κούρσα, ο Xóchitl Gálvez, την είχε χαρακτηρίσει «Κυρία του Πάγου».

Πώς τα κατάφερε με τον Τραμπ

Αναλυτές λένε ότι έχει επωφεληθεί από τη ζεστή σχέση του Ομπραδόρ με τον Τραμπ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η ίδια προετοιμάζεται σκληρά για τις συνομιλίες με τον Τραμπ, λένε οι βοηθοί της, συμβουλεύεται τους υπουργούς της, επιχειρηματίες και άλλους, και μελετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Δεν κλονίζεται από τις προσβολές του, λένε, και αντ' αυτού εκθέτει ήρεμα γεγονότα.

Για παράδειγμα, αφού ο Τραμπ είπε ότι θα προχωρήσει με τους δασμούς 25% στις 4 Μαρτίου, ισχυριζόμενος ότι το Μεξικό και ο Καναδάς δεν έχουν προχωρήσει στη διακοπή των διασυνοριακών αποστολών φαιντανύλης, η Σέινμπαουμ του έστειλε δεδομένα από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που έδειχναν ότι οι κατασχέσεις των ΗΠΑ στα νότια σύνορα έπεσαν κατακόρυφα από τον Οκτώβριο, καθώς λιγότερη φαιντανύλη έφτανε στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή σταματούσε στο Μεξικό.

«Δεν ήξερε για αυτά τα στοιχεία μέχρι που τα στείλαμε», είπε αργότερα στους δημοσιογράφους.

Σε μια άλλη επικοινωνία, η Σέινμπαουμ είπε στον Τραμπ για τη διαφημιστική εκστρατεία της μεξικανικής κυβέρνησης για να αποθαρρύνει τη χρήση φαιντανύλης. Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε. «Ξέρετε, κάνω τόσες πολλές κλήσεις και δεν μαθαίνω ποτέ τίποτα από κανέναν» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα. «Και μίλησα σε αυτή τη γυναίκα... Είπα 'τι υπέροχη ιδέα'». Σύντομα ανακοίνωσε μια δική του καμπάνια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Και στις δύο περιπτώσεις, η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη από το πώς την παρουσίασε η Σέινμπαουμ. Οι αναλυτές λένε ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για τη μείωση των κατασχέσεων φαιντανύλης στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής σύγκρουσης στο καρτέλ Sinaloa, κύριο διακινητή του ναρκωτικού.

Όσον αφορά τη διαφημιστική εκστρατεία κατά της φαιντανύλης, σχεδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό για να εντυπωσιάσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος του Morena, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να σχολιάσει. Το Μεξικό δεν έχει επιδημία χρήσης φαιντανύλης.

Ωστόσο, η Σέινμπαουμ έχει κάνει πολιτικά ριψοκίνδυνες κινήσεις για να κατευνάσει τις ανησυχίες του Τραμπ. Έχει σχεδόν διπλασιάσει τις στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα των ΗΠΑ και παρέδωσε 29 ηγέτες των καρτέλ σε μια επιχείρηση που νομικοί θεωρούν ότι παραβιάζει τη μεξικανική νομοθεσία. Το Μεξικό έχει πάρει πίσω όχι μόνο τους δικούς του μετανάστες αλλά και ανθρώπους από άλλες χώρες που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Σέινμπαουμ έχει αποδειχθεί ότι έχει καλή αίσθηση του χρόνου. Ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε γρήγορα αντίμετρα μετά τις απειλές των ΗΠΑ, η Σέινμπαουμ κάθε φορά περίμενε, αναζητώντας διάλογο. Καθώς τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ βυθίστηκαν και οι πωλητές προειδοποιούσαν για υψηλότερες τιμές, η πίεση αυξήθηκε στον Τραμπ να ακυρώσει τα μέτρα.

Η μεξικανική κυβέρνηση «οικοδόμησε αυτή την πίεση χωρίς να χρειαστεί να εφαρμόσει πραγματικά τα μέτρα της» δήλωσε ο Τζον Κρέιμερ, πρώην ανώτερος διπλωμάτης των ΗΠΑ στο Μεξικό. Το αποτέλεσμα; Οι Μεξικανοί «δεν λαμβάνουν την οργή του Τραμπ, όπως κάνουν οι Καναδοί».

