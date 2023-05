Τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ ύψωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας

«Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χτίσουμε μια αληθινή ένωση της ισότητας» καταλήγει το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

🇪🇺🌈Love is love. On the International Day against Homophobia, Transphobia & Biphobia, the EU reaffirms the right of all individuals to be free to be who they are & love whom they want without fear. That's the only way we can all build a true #UnionOfEquality #IDAHOT #IDAHOBIT pic.twitter.com/C9nwocp1sn