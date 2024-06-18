Σήμερα, Tρίτη 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, είναι των Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξ Αιγίνης και Αγίας Αλίνας.

Ο Όσιος Έρασμος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Έγινε κληρικός (ίσως και επίσκοπος) και διέπρεψε στη μέριμνα υπέρ των φτωχών και στο κήρυγμα του ευαγγελίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.