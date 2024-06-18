Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επαίνεσε τη Βόρεια Κορέα για τη «σθεναρή στήριξή» στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, ενόψει της πρώτης επίσκεψής του στην Πιονγκγιάνγκ εδώ και 24 χρόνια.

Ο Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί τη βορειοκορεατική πρωτεύουσα εντός της ημέρας για να συναντήσει τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα θα οικοδομήσουν από κοινού την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρασία, θα αντιμετωπίσουν τις δυτικές κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ανεξάρτητα συστήματα συναλλαγών, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο άρθρο του για το βορειοκορεατικό πρακτορείο Rodong Sinmun, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά για να φέρουμε περισσότερη δημοκρατία και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις. Για να το κάνουμε αυτό, θα αναπτύξουμε εναλλακτικούς μηχανισμούς εμπορίου και αμοιβαίων διακανονισμών που δεν θα ελέγχονται από τη Δύση, θα αντιταχθούμε από κοινού στους παράνομους μονομερείς περιορισμούς και θα διαμορφώσουμε την αρχιτεκτονική της ισότητας και αδιαίρετη ασφάλεια στην Ευρασία», σημείωσε.

Ο πρόεδρος Πούτιν δεσμεύθηκε επίσης να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Πιονγκγιάνγκ να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της παρά τις «πιέσεις, εκβιασμό και στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ».

Είπε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να «αντιτίθενται αποφασιστικά» σε αυτό που περιέγραψε ως δυτικές φιλοδοξίες «να παρεμποδίσουν την εγκαθίδρυση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης βασισμένης στον αμοιβαίο σεβασμό για τη δικαιοσύνη». Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι ανησυχούν για την «εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ αυτών των δύο χωρών».

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την εκδήλωση ως «φιλική κρατική επίσκεψη» με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο Πούτιν και ο Κιμ ενδέχεται να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ασφάλειας, και θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπουρ στα ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

