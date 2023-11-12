Τριάντα ένας άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά, όταν έκρηξη, που «πιθανόν» οφειλόταν «σε διαρροή αερίου», σύμφωνα με τις αρχές –η εκδοχή αυτή αμφισβητείται–, προκάλεσε την κατάρρευση μέρους κτιρίου όπου στεγάζονταν αιτούντες άσυλο στην κεντρική Ιταλία.

#Viterbo, esplosione e parziale crollo alle 23:45 di ieri in una struttura di accoglienza a S.Lorenzo Nuovo, causa probabile una fuga gas: 31 le persone ferite. Esclusa dai #vigilidelfuoco, anche con squadre USAR e cinofili, la presenza di ulteriori persone coinvolte#11novembre pic.twitter.com/8NEJuuPqyI November 11, 2023

Βίντεο που δημοσιοποίησε το ιταλικό πυροσβεστικό σώμα εικονίζει μέρος του κτιρίου στο Σαν Λορέντσο Νουόβο, κοντά στο Βιτέρμπο, να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια εξαιτίας της έκρηξης, που έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Η πυροσβεστική ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «έκρηξη» προκάλεσε τη «μερική κατάρρευση» του κτιρίου, κέντρου υποδοχής αιτούντων άσυλο, «πιθανόν εξαιτίας διαρροής αερίου». Ωστόσο η διεύθυνση του κέντρου αντέκρουσε την υπόθεση πως το συμβάν οφειλόταν σε διαρροή αερίου.

Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ενδείξεις πως η έκρηξη οφειλόταν σε επίθεση ή εγκληματική ενέργεια.

Έπειτα από έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ο αριθμός των τραυματιών ανακοινώθηκε πως ανέρχεται σε 31.

Ένας από τους τραυματίες, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Ρώμης και βρίσκεται σε κώμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Σύμφωνα με το ANSA, το κτίριο ήταν μοιρασμένο σε μικρά διαμερίσματα στα οποία διέμεναν αιτούντες άσυλο, κυρίως άνδρες, αλλά και άτεκνες γυναίκες.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της έκρηξης στο κτίριο, κοντά σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

