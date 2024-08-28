Με πλάνο νίκης ο Ζελένσκι, με απειλές η Μόσχα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ως μέρος του πλάνου νίκης της Ουκρανίας περιέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας. Μιλώντας σε φόρουμ χθες, Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι θέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ντονέτσκ, χαρακτήρισε την εισβολή στο ρωσικό έδαφος ως «αμυντική» και επεσήμανε ότι το Κίεβο δεν σχεδιάζει να προσαρτήσει ρωσικά εδάφη.

Νωρίτερα η Μόσχα είχε εξαπολύσει φονικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε, επίσης, από αέρος κατά της ουκρανικής επικράτειας στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πλήγμα σε ξενοδοχείο στην πόλη Κρίβι Ριβ στην κεντρική Ουκρανία και τρεις μετά από επίθεση στην πόλη της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία η Ρωσία εξαπέλυσε χθες 10 βαλλιστικούς πυραύλους και 81 drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης με την ουκρανική αεράμυνα να καταρρίπτει πέντε από τους πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο ίδιο φόρουμ, στο οποίο μίλησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τοποθετήθηκε και ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντερ Σιίρσκι.

Τόνισε ότι το Κίεβο, έπειτα από τρεις εβδομάδες μετά την επίθεση στο Κουρσκ, ελέγχει 1.294 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους και 100 οικισμούς.

Έκανε επίσης γνωστό ότι η Ρωσία μετέφερε 30.000 στρατιώτες της στη δυτική ρωσική περιφέρεια και παραδέχθηκε πως ένας από τους στόχους της ουκρανικής επίθεσης είναι η απομάκρυνση ρωσικών στρατιωτικών μονάδων από την ανατολική Ουκρανία και ειδικότερα από τον στρατηγικό κόμβο του Ποκρόφσκ από τον οποίο απέχουν 11 χιλιόμετρα.

Η Ρωσία κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βοήθησαν το Κίεβο να εξαπολύσει την επίθεση στο ρωσικό έδαφος με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Λαβρόφ, να προειδοποιεί τη Δύση να πάψει παίζει με τη φωτιά, υπενθυμίζοντας ότι η Μόσχα προσαρμόζει, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το πυρηνικό της δόγμα. Μιλώντας δε για το αίτημα του Κίεβου περί χαλάρωσης των περιορισμών στη χρήση όπλων με τα οποία οι σύμμαχοι του το προμηθεύουν ο Λαβρόφ είπε ότι η Δύση πηγαίνει γυρεύοντας.

Το Κίεβο βασίζεται στη Δύση για στρατιωτικές προμήθειες και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου εγχώριας κατασκευής.

Σήμερα θα συγκληθεί το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας κατόπιν αιτήματος του Κιέβου ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.