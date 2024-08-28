Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούν «επιχείρηση για την αποτροπή της τρομοκρατίας στην Τζενίν και στην Τουλκαρέμ» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

כוחות הביטחון החלו כעת במבצע לסיכול טרור בג׳נין ובטול-כרם שבחטיבת מנשה.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής δύο άτομα σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν «ως αποτέλεσμα της επίθεσης της κατοχής στην Τζενίν».

The City of Jenin is surrounded by our forces pic.twitter.com/ssheO2O1PD — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 28, 2024

Ανέφερε ακόμα πως οι νεκροί είναι δυο άνδρες, 25 και 39 ετών, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν άλλη μια νύχτα βίαιων επιδρομών στις κατεχόμενες περιοχές, ενώ μάχες αναφέρθηκαν επίσης στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στην πόλη Ναμπλούς.

Η επιχείρηση έρχεται δύο ημέρες αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στη Δυτική Όχθη από την οποία, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα, με περισσότερους από 640 Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά στρατεύματα και εποίκους από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

