Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νυχτερινή επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη – Τουλάχιστον δύο νεκροί (βίντεο)

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής δύο άτομα σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν

Ισραήλ Δυτική Όχθη

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF)  γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούν «επιχείρηση για την αποτροπή της τρομοκρατίας στην Τζενίν και στην Τουλκαρέμ» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής δύο άτομα σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν «ως αποτέλεσμα της επίθεσης της κατοχής στην Τζενίν».

Ανέφερε ακόμα πως οι νεκροί είναι δυο άνδρες, 25 και 39 ετών, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν άλλη μια νύχτα βίαιων επιδρομών στις κατεχόμενες περιοχές, ενώ μάχες αναφέρθηκαν επίσης στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στην πόλη Ναμπλούς.

Η επιχείρηση έρχεται δύο ημέρες αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στη Δυτική Όχθη από την οποία, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα, με περισσότερους από 640 Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά στρατεύματα και εποίκους από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Δυτική Όχθη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark