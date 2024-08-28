Άνδρας που καταγγέλθηκε πως επιτέθηκε με μαχαίρια σε διερχόμενους στη Μερς, στη δυτική Γερμανία, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών χθες Τρίτη, μερικές ημέρες μετά τη θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι στην κοντινή πόλη Ζόλινγκεν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η άμεση δράση έλαβε τηλεφωνική κλήση περί τις 14:45 (τοπική ώρα· 15:45 ώρα Ελλάδας) χθες κι ενημερώθηκε πως άνδρας «επιτέθηκε και απείλησε διερχόμενους» στην πόλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Ντούισμπουργκ.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο, Γερμανό υπήκοο, 26 ετών, που αποπειράθηκε «να τους επιτεθεί κραδαίνοντας δυο μαχαίρια», κατά την ανακοίνωση.

Οι άνδρες της αστυνομίας τον πυροβόλησαν και «τραυματίστηκε θανάσιμα».

In #Moers bei Duisburg ist ein 26-Jähriger durch einen Schuss der Polizei gestorben. Er hatte offenbar #Messer in den Händen. Zuvor soll er Passanten angegriffen haben. https://t.co/1MkfhdDwtJ — Jonas Miller (@jo_mlr) August 27, 2024

Σε συναγερμό η Γερμανία μετά την επίθεση στη Ζόλινγκεν

Το περιστατικό καταγράφεται καθώς η Γερμανία βρίσκεται σε συναγερμό αφού τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που διαπράχθηκε την Παρασκευή, εν μέσω υπαίθριου φεστιβάλ στη Ζόλινγκεν, περίπου 45 χιλιόμετρα από τη Μερς.

Σύρος 26 ετών, που βαραίνουν υποψίες ότι συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), κατηγορείται για την ενέργεια αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική από τις γερμανικές αρχές.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα προχθές Δευτέρα, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεσμεύθηκε να κάνει πιο αυστηρή τη γερμανική νομοθεσία για τα όπλα, «ιδιαίτερα ως προς τη χρήση μαχαιριών».

Η ενίσχυση του ελέγχου των όπλων θα γίνει «πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε ο κ. Σολτς.

Η επίθεση στη Ζόλινγκεν αναζωπύρωσε τον διάλογο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη χώρα κι αύξησε περαιτέρω την πίεση στον κ. Σολτς και στην κυβέρνησή του, καθώς πλησιάζουν καίριας σημασίας κρατιδιακές εκλογές την Κυριακή.

Ο φερόμενος ως δράστης της θα έπρεπε κανονικά να είχε απελαθεί στη Βουλγαρία, τη χώρα όπου έκανε αρχικά την είσοδό του στην ΕΕ, όμως κατά τα φαινόμενα μπόρεσε να ξεφύγει με ευκολία από τη διαδικασία απέλασής του.

Προχθές, ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Σολτς υπογράμμισε πως οι αρχές της Γερμανίας θα «κάνουν το παν εντός των δυνάμεών τους προκειμένου οι άνθρωποι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμένουν στη Γερμανία να επαναπατρίζονται και να απελαύνονται».

